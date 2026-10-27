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Antalya Kepez'de hortumda hayatını kaybeden 4 işçi için belediye sahada çalışıyor

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Antalya'nın Kepez ilçesinde gece saat 23.00 sıralarında meydana gelen hortumda 4 işçi hayatını kaybetti. Kepez Belediyesi ekipleri, Başkan Mesut Kocagöz'ün talimatıyla geceden bu yana Fevzi Çakmak Mahallesi'nde hasarın giderilmesi ve afet izlerinin silinmesi için çalışıyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen hortum felaketinin ardından Kepez Belediyesi ekipleri, geceden bu yana bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Hortum felaketinin ardından olay yerine gelen Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, hasarların giderilmesi ve afetin izlerinin silinmesi için sahada yoğun mesai harcayan ekiplere, bölgenin yeniden güvenli ve düzenli hale getirilmesi için talimat verdi.

Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen hortum felaketinin ardından Kepez Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü koordinasyonunda sahada kapsamlı çalışma başlatıldı. Çalışmalara Kepez Belediyesi Arama Kurtarma Takımı (KEPAT) ile Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ve Zabıta müdürlüklerine bağlı ekipler de katıldı. İlçede gece boyunca devam eden çalışmalar sabah saatlerinde de sürdürüldü. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kırılarak can güvenliğini tehdit eden ağaç dallarını budarken Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise sokaklara savrulan dal, yaprak ve çeşitli atıkları temizledi. Hortum nedeniyle yerinden oynayan çöp konteynerleri yeniden yerlerine yerleştirilirken hasar gören konteynerlerin değiştirilmesi için çalışma yürütüldü. Yağmur suyu giderlerinin tıkanmasını önlemek amacıyla mazgallarda biriken dal, yaprak ve diğer atıklar da temizlendi.

"Başımız sağ olsun"

Gece saat 23.00 sıralarında meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği hortum felaketinin ardından Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve beraberindeki heyet bölgede incelemelerde bulundu. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, olayda hayatını kaybeden işçiler için duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Yaşanan bu acı olayda 4 işçi kardeşimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı, yaralı kardeşimize de acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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