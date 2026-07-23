Antalya'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale
Antalya’nın Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi’nde, orman alanı dışında başlayan ve ormanı tehdit eden yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Antalya'nın Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi'nde, orman alanı dışında başlayan ve ormanı tehdit eden yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınabilmesi için 6 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 3 helikopter ve 2 uçak ile havadan ve karadan çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı