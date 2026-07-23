Antalya'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale

Antalya'nın Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi'nde, orman alanı dışında başlayan ve ormanı tehdit eden yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınabilmesi için 6 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 3 helikopter ve 2 uçak ile havadan ve karadan çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı