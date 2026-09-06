Serik'te orman yangınına havadan ve karadan müdahale

Antalya'nın Serik ilçesinde orman dışı alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Akbaş Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman dışı alanda yangın çıktı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangının büyüklüğü nedeniyle gökyüzü adeta kırmızı renge büründü.

Havadan ve karadan dev müdahale

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, yangını kontrol altına alabilmek için tüm imkanlarını seferber etti. Bölgede; 5 uçak ve 13 helikopter, 75 arazöz, 3 iş makinesi ve 450 personel aralıksız mücadele veriyor. Çevre sakinlerinde büyük tedirginliğe yol açan yangını söndürme çalışmaları, ekiplerin yoğun gayretiyle hem havadan hem karadan sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı