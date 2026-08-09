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Alaplı'da sağanak köprüde su birikintisi oluşturdu

Alaplı'da sağanak köprüde su birikintisi oluşturdu
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Alaplı'da etkili yağış sonrası karayolu köprüsünde mazgalların yetersiz kalması nedeniyle su birikintileri oluştu. Sürücüler zor anlar yaşarken, vatandaşlar tahliye sisteminin düzenlenmesini talep etti.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde etkili olan yağışın ardından karayolu köprüsü üzerinde oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Alaplı'da etkili olan yağmur sonrası karayolu köprüsünün bazı bölümlerinde su birikintileri oluştu. Köprü üzerinde yağmur sularının tahliyesini sağlayacak mazgalların yetersiz kalması nedeniyle biriken su, araç trafiğini olumsuz etkiledi.

Köprüden geçiş yapan sürücüler, su birikintilerinin bulunduğu bölümlerde hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı. Vatandaşlar, yağışlı havalarda benzer görüntülerin yaşandığını belirterek yağmur suyu tahliye sisteminde gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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