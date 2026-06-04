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Denize atılan çöpler temizlendi

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Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Çevre Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, deniz dibinden araç lastikleri, metal ve plastik atıklar topladı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde Çevre Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte dalgıçlar denizdeki çöpleri temizledi.

Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Amasra Limanı'nda "Sıfır Atık Mavi" etkinliği gerçekleştirildi. İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'ndaki dalgıçlar, suya dalış yaparak deniz dibindeki çöpleri temizledi.

Dalgıçların denizin dibinden en çok çıkardığı atıkların arasında araç lastikleri metal ve plastik çöpler yer aldı - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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