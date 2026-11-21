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Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Saraylı Mahallesi, Altınkaya Barajı'nın masmavi sularıyla çevrili konumu ve doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor. Baraj gölüne hakim noktada bulunan mahalle, manzaranın tadını çıkarmak ve kıyıda balık tutmak isteyen vatandaşları ağırlıyor.

2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimler öncesinde Narlısaray Mahallesi'nden ayrılarak bağımsız mahalle statüsü kazanan Saraylı'nın 60 hanesi ve yaklaşık 500 nüfusu bulunuyor. Türkiye'nin gövde hacmi bakımından üçüncü büyük barajı olan Altınkaya Barajı'nın kıyısında yer alan mahalle, suyun çevrelediği tepeleri ve doğayla bütünleşen görünümüyle ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor.

Mahalle sakinleri, yaşadıkları yerin doğal güzelliğiyle öne çıktığını ancak göç nedeniyle nüfusun giderek azaldığını belirtti. Özellikle gençlerin iş ve yaşam imkanları nedeniyle mahalleden ayrıldığını ifade eden vatandaşlar, geride çoğunlukla yaşlı nüfusun kaldığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı