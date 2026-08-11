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Alman Turistten Van Gölü'ne Anlamlı Ders

Alman Turistten Van Gölü'ne Anlamlı Ders
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Almanya'dan Bitlis'e gelen Sophie Weber, çöplerle kirlenen Van Gölü sahilinde temizlik yaparak çevre bilincine dikkat çekti. "Bu doğa gelecek nesillerin mirası" diyen Weber, herkesi doğayı korumaya çağırdı.

Almanya'dan Bitlis'e gelen Sophie Weber, çöplük alanına dönen Van Gölü sahilinde temizlik yaptı.

Bitlis ziyaretinde bulunan Alman turist Sophie Weber, Adilcevaz ve Van Gölü sahillerindeki çevre kirliliğine dikkat çekmek için eline çöp poşetini alarak sahildeki çöpleri topladı. Weber, temizlik sırasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ülkeniz ve özellikle Van Gölü çevresi gerçekten çok güzel. Ancak bu eşsiz doğanın çöplerle kirletilmesini görmek beni üzdü. Burası sadece bugün yaşayan insanların değil, gelecek nesillerin de mirası. Bu doğa harikası yerlerin kıymetini bugün bilmezsek ve korumazsak, gelecekte çok pişman olabiliriz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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