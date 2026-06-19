Alaplı SGK Müdürlüğüne Muhammet Çetin atandı

Zonguldak'ın Alaplı İlçe Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğüne Muhammet Çetin atandı.

Alaplı ilçesinde Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğün'de 15 yıldır SGK Merkez Müdürlüğünde görev yapan Muhammet Çetin atandı.

Muhammet Çetin, Alaplı ilçesindeki yeni SGK binasının çalışma ortamının çok güzel olduğunu belirterek, ekip arkadaşlarıyla özverili bir şekilde çalışacağını ifade etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı