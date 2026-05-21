Öğrenciler hem eğlendi hem öğrendi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesi kapsamında düzenlenen yıl sonu şenliği büyük bir coşkuya sahne oldu. Alaplı Müftülüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen program, etkili olan sağanak yağış nedeniyle Özer Yazıcı Camisi içerisinde yapıldı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiği etkinlik gün boyu devam etti.

Şenliğin açılışında üç kurum adına konuşan Alaplı İlçe Müftüsü Dr. Yılmaz Çelik, ÇEDES projesinin dijital dünyanın getirdiği yalnızlık ve kültürel erozyona karşı genç nesilleri koruyan önemli bir çalışma olduğunu ifade etti.

Konuşmasında projenin temel hedeflerine değinen Dr. Yılmaz Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Amacımız; milli, manevi, insani ve kültürel değerlerine sahip çıkan, sosyal sorumluluklarının farkında bir gençlik yetiştirmektir. Kültürel erozyonun zihinleri kuşattığı bu zorlu çağda en mukaddes sorumluluğumuz, nesillerimizi korumaktır. ÇEDES ile evlatlarımızı dijital dünyanın yalnızlığından söküp alarak kendi öz değerlerine, tarihine ve kimliğine bağlı köklü bir çınar gibi yetiştirmeyi hedefliyoruz."diye konuştu.

Sağanak yağış nedeniyle programın cami atmosferine uygun şekilde yeniden düzenlendiğini belirten Çelik, olumsuz hava şartlarına rağmen öğrencilerin heyecanından hiçbir şey kaybetmediğini söyledi.

Etkinlik kapsamında cami huzurunu hissettiren maneviyat istasyonu kurulurken, iç mekanda oynanabilen geleneksel oyunlar ve ödüllü soru-cevap yarışmaları düzenlendi. Kültürel mirasın önemli parçalarından Hacivat ile Karagöz orta oyunu öğrencilerden büyük ilgi gördü. Hep birlikte söylenen ilahiler ise cami içerisindeki manevi atmosferi daha da güçlendirdi.

Program sonunda öğrencilere sıcak ikramlar ve çeşitli hediyeler dağıtılırken, cami içerisindeki eğlenceli etkinlikler gün boyu sürdü.

Dr. Yılmaz Çelik, şenliğe destek veren Alaplı Kaymakamlığı başta olmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, öğretmenler, din görevlileri ve katılımcılara teşekkür ederek programın öğrenciler için farkındalık dolu geçtiğini ifade etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı