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Alanya'da sağanak sonrası çift gökkuşağı vatandaşları hayrete düşürdü

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Alanya'da sağanak sonrası çift gökkuşağı vatandaşları hayrete düşürdü
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Antalya'nın Alanya ilçesinde gün boyu etkili olan sağanak yağışın ardından gökyüzünde çift gökkuşağı oluştu ve görenleri hayrete düşürdü. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün uyarısı sonrası ortaya çıkan renkli görüntüler, vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yağmur etkisini sürdürürken, gökyüzünde oluşan çift gökkuşağı görenleri hayrete düşürdü. Nadir görülen doğa olayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün Alanya için yaptığı sağanak yağış uyarısının ardından ilçede yağış gün boyunca etkili oldu. Yağışla birlikte gökyüzünde oluşan çift gökkuşağı ise vatandaşların dikkatini çekti. Gökyüzünde yan yana beliren iki gökkuşağı, ortaya renkli görüntüler çıkardı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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