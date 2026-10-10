Aksaray Koçpınar'da çıkan sodalı su, böbrek taşına iyi geldiği söylenerek ilgi görüyor

Aksaray'da yeraltından çıkan ve halk arasında "Sodalı su" olarak bilinen gazlı su vatandaşların ilgi odağı oluyor. Böbrek taşı düşürmeye yardımcı olduğu söylenen sodalı su toz içeceklerle de karıştırılarak gazlı içecek haline getirilip tüketiliyor.

Aksaray'ın Hasan Dağı eteklerindeki merkeze bağlı Koçpınar köyünde bulunan gazlı su, ilginç doğa oluşumuyla dikkat çekiyor. Uzun yıllardır köyde yeraltından fışkırarak çıkan gazlı su halk arasında "Sodalı su" olarak bilinirken, bir süre önce hayırsever bir vatandaş suyun yoğun ilgi görmesinden dolayı çeşme haline getirdi. Böbrek taşı düşürmede faydalı olduğu söylenilen gazlı su hem bu özelliğiyle hem de toz içeceklerle karıştırılarak gazlı içecek haline getirilmesiyle vatandaşlardan ilgi görüyor. Suyun aktığı borunun etrafında su kabarcıkları da görülüyor.

Birçok insanın gelip gazlı su doldurduğunu belirten yöre halkından 65 yaşındaki gezginci Ömer Yiğit, "Burası Aksaray ili Koçpınar köyü. Bu su sodalı bir su. Yukarıda kaynak var bu su oradan geliyor. Eskiden böyle çeşme değildi. Hayırseverin biri bunu çeşme haline getirmiş. Bu suyun böbrekteki taşları düşürdüğü söyleniyor ve toz içeceklerle karıştırılıp gazlı içecek haline getiriliyor. Birçok insan gelip buradan su doldurup gidiyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı