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Akşehir Gölü Yeniden Hayat Buldu

Akşehir Gölü Yeniden Hayat Buldu
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Yıllardır kuraklıkla mücadele eden Akşehir Gölü, 2026'daki yoğun yağışlarla yeniden su tuttu. Flamingoların geri dönüşü, bölge çiftçisini ve doğaseverleri sevindirdi; drone görüntüleriyle bu dönüşüm ölümsüzleştirildi.

Yıllardır kuraklığın ve çölleşmenin simgesi haline gelen Akşehir Gölü, bu yıl yağışlarla adeta küllerinden doğdu.

Nasreddin Hoca'nın meşhur "ya tutarsa" fıkrasına ilham olan tarihi göl havzası, uzun bir aradan sonra ilk kez suya kavuşarak pembe flamingoların görsel şölen sunduğu cennet bir yuvaya dönüştü.

Yıllar süren kuruma felaketi yağmurla aşıldı

Tarihler 1984'ü gösterdiğinde 350 kilometrekarelik yüzölçümüyle Türkiye'nin en büyük beşinci gölü konumundaki Akşehir Gölü, ne yazık ki iklim krizinin kurbanı olmuştu. Uydu takipleri, devasa gölün 2008 ve 2014 yıllarında tamamen kuruduğunu, 2015'teki geçici toparlanmanın ardından geçen yılın ağustos ayında tekrar tamamen çölleştiğini kaydetmişti. Ancak 2026'nın ilk aylarında Konya bölgesini etkisi altına alan yoğun kar ve yağmurlar gidişatı değiştirdi. Sultandağları'ndan süzülen bereketli sular göle hayat verdi ve sıcak yaz günlerinin sonuna gelinmesine rağmen göldeki su seviyesi çekilmedi.

Kiraz üreticisinden göçmen kuşlara kadar herkesin yüzü güldü

Bölgedeki mikroklima dengesini koruyarak Sultandağı ve Akşehir kirazlarının yüksek rekolteye ulaşmasında kilit rol oynayan gölün su tutması, öncelikle bölge çiftçisine rahat bir nefes aldırdı. Kuruyan topraklara suyun geri dönmesiyle birlikte, bölgeden rotasını çeviren göçmen kuşlar da efsanevi evlerine geri döndü. Su yüzeyinde süzülen yüzlerce flamingo, gölü adeta görsel bir şölene çevirdi.

Bölgedeki bu tarihi uyanışı yerinde gözlemleyen gezgin ve doğa fotoğrafçısı Ali Çetinkaya, gölün ve flamingoların büyüleyici anlarını drone ile kayıt altına aldı. Çetinkaya'nın "Ucargezer" adlı sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler, çoraklaşan bir coğrafyanın doğru iklim şartlarıyla nasıl yeniden hayat bulabileceğini gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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