Akbaş Barajında doluluk oranı yüzde 82'ye ulaşarak son 9 yılın en yüksek seviyesine çıktı

Denizli'nin içme suyu ve tarımsal sulama açısından hayati öneme sahip Akbaş Barajı'nda doluluk oranı yüzde 82'ye ulaşarak son 9 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Denizli'nin içme suyu ve tarımsal sulama açısından hayati öneme sahip Akbaş Barajı'nda doluluk oranı yüzde 82'ye ulaşarak son 9 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Kuraklık nedeniyle alarm veren barajdaki yükseliş, çiftçilerin ve vatandaşların yüzünü güldürdü.

Denizli'nin can damarı olarak nitelendirilen Akbaş Barajı'nda kış ve ilkbahar yağışlarının etkisiyle su seviyesi önemli ölçüde arttı. 2017 yılında su tutmaya başlayan barajda yapılan son ölçümlerde doluluk oranının yüzde 82 bandına yükseldiği tespit edildi. Bu oran, barajın hizmete girdiği tarihten bu yana kaydedilen en yüksek seviyeler arasında yer aldı. Özellikle 2024 ve 2025 yıllarında yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesindeki düşüş endişe oluştururken, 2026 yılı yağışları tabloyu tersine çevirdi. Uzun süredir düşük su seviyesi nedeniyle tedirginlik yaşanan kentte, barajdaki yükseliş memnuniyetle karşılandı.

Denizli'de son iki yılda etkili olan kuraklığın tarımsal üretim ve içme suyu kaynakları üzerinde baskı oluşturduğu, Akbaş Barajı'ndaki artışın ise hem tarımsal sulama hem de şehir su yönetimi açısından önemli rahatlama sağladığı belirtildi. Uzmanlar, doluluk oranındaki artışın düzenli yağış rejiminin sonucu olduğunu ifade ederken, mevcut seviyenin yaz ayları öncesinde stratejik avantaj sunduğunu vurguladı. Yetkililer ise su kaynaklarının korunması ve suyun verimli kullanılması konusunda uyarılarda bulundu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

