AK Parti'den 2053 Net Sıfır Emisyon: Yeşil Diriliş Manifestosu

Ak Parti İstanbul Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Zakire Nurdoğan Yüzbaşıoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi, yalnızca bir çevre politikası değil; Türkiye Yüzyılı'nın yeşil diriliş manifestosudur" dedi.

Ak Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı'nın öncülüğünde, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda çevre bilincinin artırılması, sürdürülebilir kalkınma ve sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik basın açıklaması gerçekleştirildi. Burada konuşan AK Parti İstanbul Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Zakire Nurdoğan Yüzbaşıoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi, yalnızca bir çevre politikası değil; Türkiye Yüzyılı'nın yeşil diriliş manifestosudur. Emine Erdoğan'ın himayelerinde büyüyen Sıfır Atık Hareketi, bugün milyonlarca insanın ortak vicdanına dönüşmüş küresel bir çevre seferberliğidir. Geri kazanılan her atık, dikilen her fidan, korunan her damla su; geleceğe bırakılan bir umut mührüdür. Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla, millet bahçeleriyle, yeşil şehircilik anlayışıyla ve çevre dostu kalkınma hamleleriyle Türkiye, geleceği bugünden inşa etmektedir. Çünkü biz inanıyoruz ki; çevreyi korumak sadece doğayı değil, vatanı korumaktır. Bir ağacı yaşatmak geleceği yaşatmaktır. Bir damla suyu korumak medeniyeti korumaktır. ve bugün Türkiye, yalnızca kendi çevresini koruyan bir ülke değil; çevre adaleti, iklim sorumluluğu ve sürdürülebilir kalkınma konusunda küresel ölçekte söz söyleyen öncü ülkelerden biridir" ifadelerini kullandı.

"Ülkemiz kasım ayında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'e Antalya'da ev sahipliği yapacaktır"

Türkiye'nin uluslararası iklim politikalarındaki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yüzbaşıoğlu, "Bu anlayışın en önemli göstergelerinden biri olarak ülkemiz, kasım ayında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'e Antalya'da ev sahipliği yapacaktır. 196 ülkenin temsilcilerini buluşturacak bu tarihi zirve, yalnızca bir diplomasi platformu değil; insanlığın ortak geleceğine ilişkin kararların şekilleneceği küresel bir vicdan buluşması olacaktır. Türkiye, COP31 sürecinde de Cumhurbaşkanımızın tüm dünyaya ilan ettiği 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' anlayışını rehber edinerek; çevre, iklim ve kalkınma politikalarında hakkaniyeti savunmaya, doğruları söylemeye ve insanlık adına ortak sorumluluk üstlenmeye devam edecektir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı