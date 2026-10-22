AK Parti Bozkır İlçe Başkanı ve DSİ yetkilileri altyapı ve su sorunlarını inceledi

Konya'nın Bozkır ilçesinde çözüm bekleyen altyapı ve su yönetimi sorunlarını yerinde tespit etmek amacıyla kapsamlı bir saha incelemesi gerçekleştirildi.

Ak Parti Bozkır İlçe Başkanı Özgür Örs ve Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerinden oluşan heyet, saha çalışmasında ilk olarak Dereiçi ile Söğüt mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana gelen heyelan bölgesini inceledi. Ardından Çağlayan Mahallesi'nde ihtiyaç duyulan dere ıslahı alanlarına geçen yetkililer, son olarak Bozkır Çarşamba Çayı'nda yapılması planlanan ıslah çalışmalarına ilişkin güzergahlarda teknik değerlendirmeler yaptı. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Bozkır İlçe Başkanı Özgür Örs, ilçe sakinlerinin can ve mal güvenliğini korumak, yaşanabilecek muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek ve gerekli müdahalelerin bir an önce hayata geçirilmesini sağlamak adına yürütülen tüm çalışmaların yakından takipçisi olduklarını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı