Dünyayı alarma geçiren siber açık! Türkiye'den beklenen açıklama geldi

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Dünya genelinde milyonlarca internet sitesinin altyapısında kullanılan PHP yazılımında ortaya çıkan kritik güvenlik açıkları üzerine Türkiye'de başlatılan önleyici çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, risklere karşı gerekli tedbirlerin alındığını ve çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Uzaktan saldırı ihtimali nedeniyle ulusal çapta tarama başlatılırken, Amazon ve Cloudflare'ın da saldırı girişimleri tespit ettiği bilgisi gündeme geldi.

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞINDAN YENİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, dünya genelinde kullanılan PHP altyapısında tespit edilen güvenlik açıklarına ilişkin önleyici çalışmaların sürdüğünü belirterek "Kamu hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmıyor" açıklamasında bulundu.

Başkanlığın açıklaması, sabah saatlerinde gündeme gelen kritik güvenlik uyarılarının ardından geldi. Türkiye'deki kamu kurumları ve ilgili kuruluşların sistemlerini korumak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, potansiyel olarak risk taşıyan altyapıların belirlenmesi ve gerekli güvenlik güncellemelerinin uygulanması önem taşıyor.

TÜRKİYE GENELİNDE ACİL TARAMA BAŞLATILDI

Siber Güvenlik Başkanlığı, PHP altyapısında tespit edilen ve ciddi güvenlik riskleri taşıyan açıklara karşı ulusal tarama sürecini başlattı.

Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) aracılığıyla acil güvenlik duyurusu yayımlanırken, ilgili kurumların kullandıkları PHP sürümlerini kontrol etmeleri ve güvenlik önlemlerini gecikmeden uygulamaları istendi.

Tarama çalışmalarının amacı, saldırganların yararlanabileceği sistemleri önceden belirleyerek olası siber saldırıların önüne geçmek.

İKİ KRİTİK GÜVENLİK AÇIĞI TESPİT EDİLDİ

Dünya genelinde internet sitelerinin ve kurumsal uygulamaların geliştirilmesinde kullanılan PHP yazılımında, "PHP2Shell" adı verilen iki kritik güvenlik açığı ortaya çıkarıldı.

CVE-2026-109618 ve CVE-2026-109619 kodlarıyla takip edilen açıkların her biri, uluslararası güvenlik derecelendirme sistemi CVSS'de 10 üzerinden 9,2 puan aldı.

Bu seviye, açıkların son derece ciddi sonuçlar doğurabilecek nitelikte olduğunu gösteriyor. Güvenlik uzmanlarına göre söz konusu zafiyetler, belirli koşullarda saldırganların kullanıcı adı veya şifreye ihtiyaç duymadan uzaktan zararlı kod çalıştırmasına olanak sağlayabiliyor.

ŞİFRE BİLMEDEN SİSTEME MÜDAHALE EDEBİLİRLER

PHP2Shell açıklarını tehlikeli hale getiren en önemli özellik, saldırının bazı sistemlerde kimlik doğrulama aşaması geçilmeden gerçekleştirilebilmesi.

Normal şartlarda bir sunucuya müdahale edebilmek için yetkili erişim gerekirken, bu güvenlik açıklarından yararlanan saldırganlar özel olarak hazırlanmış internet istekleri aracılığıyla savunmasız sunucularda kod çalıştırabiliyor.

Başarılı bir saldırı, sistemdeki hassas bilgilerin açığa çıkmasına, sunucu üzerinde yetkisiz işlemler yapılmasına veya internet hizmetlerinin aksamasına neden olabilir.

Üstelik güvenlik açığı doğrudan PHP yazılımının temel bileşenlerinde bulunduğu için yalnızca belirli bir internet sitesini değil, savunmasız PHP sürümünü kullanan farklı uygulamaları da ilgilendiriyor.

WORDPRESS, DRUPAL VE JOOMLA KULLANANLAR DA RİSK ALTINDA

Güvenlik uyarılarında, PHP altyapısını kullanan WordPress, Drupal ve Joomla gibi yaygın içerik yönetim sistemlerine de dikkat çekildi.

Araştırmacılar, güvenlik açıklarının PHP kullanan uygulamalarda istismar edilebildiğini gösteren teknik çalışmalar gerçekleştirdi.

Ancak bu durum, söz konusu platformları kullanan bütün internet sitelerinin ele geçirildiği anlamına gelmiyor. Risk, sunucuda çalışan PHP sürümüne, yapılandırmaya ve güvenlik güncellemelerinin uygulanıp uygulanmadığına bağlı olarak değişiyor.

Uzmanlar, yalnızca internet sitesinin eklentilerini veya içerik yönetim sistemini güncellemenin yeterli olmayabileceğini, sunucudaki PHP yazılımının da güvenli sürüme yükseltilmesi gerektiğini belirtiyor.

AMAZON VE CLOUDFLARE CEPHESİNDE SALDIRI HAREKETLİLİĞİ

Güvenlik açıklarının duyurulmasıyla birlikte dünya genelinde olası saldırı girişimleri de gündeme geldi.

Sabah saatlerinde aktarılan bilgilere göre Amazon'un 17 Ekim'de saldırı girişimleri kaydettiği, Cloudflare'ın da PHP açıklarıyla bağlantılı saldırı trafiği tespit ettiği belirtildi.

Ancak saldırı girişimlerinin görülmesi, bu şirketlerin sistemlerinin ele geçirildiği anlamına gelmiyor. Söz konusu girişimler sonucunda başarılı bir sızma yaşandığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Güvenlik araştırmacıları ise iki kritik açık için saldırı yöntemlerinin teknik olarak gösterilmiş olmasının, savunmasız sistemlerin hızla güncellenmesini daha da önemli hale getirdiğine dikkat çekiyor.

KRİTİK GÜVENLİK GÜNCELLEMELERİ YAYIMLANDI

PHP geliştiricileri, 21 Ekim'de iki kritik güvenlik açığını kapatan yeni sürümleri kullanıma sundu.

Güvenlik açıklarının giderildiği sürümler PHP 8.2.35, PHP 8.3.36, PHP 8.4.27 ve PHP 8.5.12 olarak açıklandı.

PHP'nin resmî güvenlik duyurusunda, internet üzerinden erişilebilen PHP sistemlerinin güncellenmesi gerektiği vurgulandı.

Özellikle Apache mod_php altyapısında riskin daha yüksek olduğu belirtilirken, PHP-FPM, php-cgi, FrankenPHP ve LiteSpeed kullanan sistemlerin de güvenlik açıklarından etkilenebileceği bildirildi.

PHP 8.1 ve daha eski sürümlerin resmî destek süresinin sona ermiş olması nedeniyle, bu sürümleri kullanan sistemlerin desteklenen güncel sürümlere geçirilmesi gerekiyor.

KAMU KURUMLARI VE ÖZEL SEKTÖRE ACİL ÇAĞRI

Siber Güvenlik Başkanlığı, risklerin azaltılması amacıyla kamu kurumları, kritik altyapı işletmecileri ve özel sektör kuruluşlarına acil bildirimler gönderdi.

Kurumların internete açık sistemlerini kontrol etmeleri, güvenlik güncellemelerini uygulamaları ve ihtiyaç duyulmayan dış erişimleri sınırlandırmaları istendi.

Özellikle yönetim panelleri ile kritik servislere erişimin yalnızca yetkili kullanıcı ve sistemlerle sınırlandırılması, güvenlik duvarı kurallarının gözden geçirilmesi ve gerekli durumlarda ek koruma tedbirlerinin devreye alınması önem taşıyor.

Başkanlık, Türkiye'nin dijital altyapılarının güvenliği ve kritik hizmetlerin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon halinde çalışmalara devam edildiğini bildirdi.

VATANDAŞLARIN VERİLERİ TEHLİKEDE Mİ?

PHP2Shell açıkları doğrudan internet sitelerinin ve uygulamaların sunucu altyapılarını ilgilendiriyor.

Bu nedenle riskin ilk muhatapları, PHP kullanan sistemleri işleten kurumlar, şirketler ve internet sitesi yöneticileri. Bununla birlikte başarılı bir siber saldırı sonucunda bu sistemlerde tutulan kullanıcı bilgilerinin güvenliği de tehlikeye girebilir.

Ancak güvenlik açığının tespit edilmesi, vatandaşların kişisel bilgilerinin çalındığı veya Türkiye'deki kamu sistemlerine sızıldığı anlamına gelmiyor.

Şu ana kadar Siber Güvenlik Başkanlığının açıklamasında, Türkiye genelinde gerçekleşmiş bir veri sızıntısı ya da kamu sistemlerinin ele geçirildiği yönünde bir bilgi paylaşılmadı.

TÜRKİYE'DE ÖNLEYİCİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Siber Güvenlik Başkanlığının son açıklamasıyla birlikte, Türkiye'de kritik güvenlik açıklarına karşı yürütülen ulusal tarama ve koordinasyon çalışmalarının devam ettiği bir kez daha vurgulandı.

Yetkililer, güvenlik açıklarının oluşturabileceği risklerin erken tespit edilmesini, olası saldırıların etkilerinin sınırlandırılmasını ve kritik dijital hizmetlerin sürekliliğinin korunmasını hedefliyor.

Kurum ve kuruluşların güvenlik güncellemelerini gecikmeden uygulaması, olası siber saldırılara karşı en önemli önlemler arasında gösteriliyor.