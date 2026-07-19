Bitlis'te gökyüzündeki hilal ile minaredeki hilal aynı karede

Bitlis'in Ahlat ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde beliren hilal, bir caminin minaresindeki hilal ve yıldız alemiyle aynı karede görüntülenerek hayranlık uyandıran bir manzara oluşturdu.

Gün batımının ardından gökyüzünde belirginleşen ayın hilal evresi, Ahlat'taki bir caminin minaresinde bulunan hilal ve yıldız alemiyle adeta bütünleşti. Eşsiz görüntü, Ahlat Fotoğrafçılar Derneği Başkanı ve fotoğraf sanatçısı Özkan Olcay'ın objektifine yansıdı. Gökyüzündeki ince hilalin, minarenin zirvesindeki hilal sembolüyle aynı hizada buluştuğu kare, izleyenlerin beğenisini topladı. Doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla dikkat çeken Ahlat'ta zaman zaman gökyüzünde oluşan etkileyici doğa olayları, fotoğraf sanatçılarının objektiflerine yansımaya devam ediyor. Bu kez gökyüzündeki hilal ile cami minaresindeki hilalin aynı karede buluşması, hem estetik hem de manevi yönüyle dikkat çekti. Fotoğraf sanatçısı Özkan Olcay tarafından kaydedilen görüntü kısa sürede büyük beğeni toplarken, Ahlat'ın doğal ve kültürel güzelliklerini yansıtan etkileyici kareler arasındaki yerini aldı. Gökyüzündeki hilalin minare alemiyle oluşturduğu görsel uyum, ilçede izleyenlere unutulmaz bir manzara sundu. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı