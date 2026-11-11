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Afyonkarahisar Sultandağı'nda dronla aranan 5 inek Akşehir Gölü'nde bulundu

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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde Akşehir Gölü çevresinde kaybolan 5 ineği arayan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dronla göl içinde buldu. Havadan arama sayesinde kısa sürede bulunan inekler sahibine teslim edildi.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde Akşehir Gölü çevresinde 5 büyükbaş hayvanın kaybolması üzerine harekete geçen Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dronla yaptıkları arama sonucunda inekleri göl çevresinde buldu.

Edinilen bilgilere göre, Sultandağı ilçesinde hayvancılıkla geçimini sağlayan yetiştirici Kerem Yılmaz Ç., ait büyükbaş hayvanlar, Akşehir Gölü çevresinde otladıkları sırada kayboldu. Sürü içerisinde bulunan 5 ineğin gözden kaybolduğunu fark eden Çakmak, hayvanları çevrede aramaya başladı. Yetiştiricinin yanı sıra çevredeki vatandaşların da katıldığı aramalardan sonuç alınamayınca durum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine harekete geçen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kayıp hayvanların bulunması için dron desteğiyle havadan arama çalışması başlattı. Göl çevresini ve geniş alanı havadan tarayan ekipler, dron kamerasıyla yaptıkları incelemede kayıp 5 ineğin Akşehir Gölü içerisinde bulunduğunu tespit etti.

Havadan yapılan arama sayesinde günlerce sürebilecek arama çalışmaları kısa sürede sonuçlanırken, kayıp hayvanların yerinin belirlenmesi yetiştiriciye de rahat bir nefes aldırdı.

Olayın ardından bulunan inekler sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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