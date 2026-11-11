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Afyonkarahisar'da gün doğumunda sis Karahisar Kalesi'nde görsel şölen oluşturdu

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Afyonkarahisar'da gün doğumunda sis Karahisar Kalesi'nde görsel şölen oluşturdu Haber Videosunu İzle
Afyonkarahisar'da gün doğumunda sis Karahisar Kalesi'nde görsel şölen oluşturdu
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Afyonkarahisar'da sabahın erken saatlerinde gün doğumuyla ortaya çıkan sis, Karahisar Kalesi'nde manzara oluşturdu. AKÜ'de görevli Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz'ın görüntülediği sis bulutları kenti kaplarken, tarihi kale sislerin arasından yükseldi.

Afyonkarahisar'da sabahın erken saatlerinde gün doğumuyla birlikte ortaya çıkan sis manzarası, kentin simgesi Karahisar Kalesi'nde seyri yüksek manzaralar oluşturdu.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görevli Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ortaya çıkan eşsiz manzarayı görüntüledi.

Yılmaz tarafından kaydedilen görüntülerde, sis bulutlarının Afyonkarahisar'ı kapladığı, tarihi Karahisar Kalesi'nin ise sislerin arasından yükseldiği görüldü. Gün doğumunun renkleriyle birleşen sis manzarası, izleyenlere görsel şölen sundu.

Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini bir araya getiren görüntüler, Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde ortaya çıkan eşsiz manzarayı bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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