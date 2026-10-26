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Afyonkarahisar'da gece geç saatlerde yağış, hafta boyu 8-18 derece bekleniyor

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Afyonkarahisar'da gece geç saatlerde yağış, hafta boyu 8-18 derece bekleniyor
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Meteorolojik değerlendirmelere göre Afyonkarahisar'da yeni hafta sıcak ve kapalı havayla başlıyor; gece geç saatlerde kentte yağış bekleniyor. Yağışın yarın aralıklarla sürmesi, sıcaklıkların hafta boyu 8-18 derece seviyelerinde olması bekleniyor.

Afyonkarahisar yeni haftaya sıcak ve kapalı bir hava ile başlarken, yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre ise gece geç saatlerde kentte yağış bekleniyor.

Yapılan meteoroloji tahminlere göre, kentte gece saatlerinde başlaması beklenen yağışın yarın da aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor. Kentte sıcaklıkların ise hafta boyu 8-18 derece seviyelerinde olması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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