Afyonkarahisar'da gece geç saatlerde yağış, hafta boyu 8-18 derece bekleniyor

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Afyonkarahisar yeni haftaya sıcak ve kapalı bir hava ile başlarken, yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre ise gece geç saatlerde kentte yağış bekleniyor.

Yapılan meteoroloji tahminlere göre, kentte gece saatlerinde başlaması beklenen yağışın yarın da aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor. Kentte sıcaklıkların ise hafta boyu 8-18 derece seviyelerinde olması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı