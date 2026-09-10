Haberler

Adana’daki yangında binlerce hektar alan küle döndü

Adana’daki yangında binlerce hektar alan küle döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana’nın Kozan ilçesinde başlayan ve 3 ilçeye sıçrayan orman yangınında tahribat havadan görüntülendi.

Adana'nın Kozan ilçesinde başlayan ve 3 ilçeye sıçrayan orman yangınında tahribat havadan görüntülendi. Yangın sonrası yemyeşil ormanın siyaha dönüşmesi dikkat çekti.

Adana'nın Kozan ilçesinde 3 gün önce başlayıp, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangını devam ediyor. Havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılan yangının enerjisi düşürülürken ekiplerin bölgedeki seferberliği sürüyor.

Kozan ilçesine bağlı Doğanalanı Mahallesi'nde yangının tahribatı ise dronla havadan görüntülendi.

Yangında hektarlarca ormanlık alanın küle döndüğü görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal'dan Roma'ya özel plan! Taktik sil baştan

Roma'yı yakacak planı buldu
Okan Buruk'u çılgına çeviren hakem için Galatasaray'dan olay karar

Norveç Kasabı Eskas işte şimdi yandı!
Cepheye asker arayışı bu noktaya geldi! Tarlada yakalayıp götürdüler

Tarlada insan avına çıktılar
Yer: Rize! Bu mezardan gelen sesleri duyanlar kulaklarına inanamıyor

Bu mezardan gelen sesleri duyanlar kulaklarına inanamıyor
Tatil cennetinde turist kadına cinsel taciz rezaleti! 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Tatil cennetinde büyük rezalet! Yanına kar kalmadı
Savaşta bir ilk! Ukrayna'nın İHA'ları 3 bin kilometre gidip Rusya'yı vurdu

Dünya savaş tarihine geçecek saldırı

Otomobilde cinsel ilişkiye giren çifti kayda alıp rezil etti

Otomobilde cinsel ilişkiye giren çifti kayda alıp rezil etti