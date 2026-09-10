Adana’daki yangında binlerce hektar alan küle döndü

Adana'nın Kozan ilçesinde başlayan ve 3 ilçeye sıçrayan orman yangınında tahribat havadan görüntülendi. Yangın sonrası yemyeşil ormanın siyaha dönüşmesi dikkat çekti.

Adana'nın Kozan ilçesinde 3 gün önce başlayıp, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangını devam ediyor. Havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılan yangının enerjisi düşürülürken ekiplerin bölgedeki seferberliği sürüyor.

Kozan ilçesine bağlı Doğanalanı Mahallesi'nde yangının tahribatı ise dronla havadan görüntülendi.

Yangında hektarlarca ormanlık alanın küle döndüğü görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı