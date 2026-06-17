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Adana'da termometreler 36 dereceyi gösterdi

Adana'da termometreler 36 dereceyi gösterdi
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Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da hava sıcaklığı 36 dereceye ulaştı. Vatandaşlar serinlemek için park ve bahçelerdeki gölgelik alanları tercih ederken, uzmanlar mümkünse dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da termometreler 36 dereceyi gösterdi. Artan sıcaklık nedeniyle vatandaşlar park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Haziran ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte Adana'da hava sıcaklıkları yükselmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklıkları 34 dereceye ulaşırken kent genelinde termometreler 36 dereceyi gösterdi. Dışarıda vakit geçirmek zorunda kalan vatandaşlar serinleyebilmek için park ve bahçelerdeki gölgelik alanları tercih etti.

"Güneş bizi yaktığı için esmeriz"

Vatandaşlardan Kader Yalçın, kentin çok sıcak olduğunu anlatarak, "Adana'mız gerçekten çok sıcak. Sıcakkanlılığımız da güneşten gelen bir havadandır. Biz normalde beyaz tenli insanız ama güneş bizi yaktığı için esmeriz. Adanalılar esmer olarak geçmesin. Vatandaşların dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyorum" dedi.

"Mümkünse dışarı çıkmayın"

Mertcan Altınyüzük ise, "Adana şu an çok sıcak, yanıyor. Dışarıya çıkılmıyor. 10-15 dakika yürüyorsun, başına güneş geçiyor. Boş, gölge bir yer buldum geçtim oturdum. Mümkünse dışarı çıkmayın. Denize gitsinler, havuza gitsinler. Serinlemek için her şeyi yapsınlar yoksa dışarıda yürünmüyor" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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