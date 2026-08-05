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ABD: Hürmüz Boğazı ticari gemilere açık

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ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndaki güney rotasının tüm ticari gemilere açık kalmaya devam ettiği belirtilerek, "ABD güçleri, son 3 ay içinde İran’ın haksız saldırganlığına rağmen binden fazla geminin boğazdan başarılı bir şekilde geçiş yapmasına...

ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki güney rotasının tüm ticari gemilere açık kalmaya devam ettiği belirtilerek, "ABD güçleri, son 3 ay içinde İran'ın haksız saldırganlığına rağmen binden fazla geminin boğazdan başarılı bir şekilde geçiş yapmasına yardımcı olmuştur ve geçişler bugün de devam etmektedir" denildi.

ABD ordusundan, Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin yeni açıklama geldi. CENTCOM, Hürmüz Boğazı'ndaki güney rotasının tüm ticari gemilere açık kalmaya devam ettiğini duyurarak, "ABD güçleri, son 3 ay içinde İran'ın haksız saldırganlığına rağmen binden fazla geminin boğazdan başarılı bir şekilde geçiş yapmasına yardımcı olmuştur ve geçişler bugün de devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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