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Pamukova'da kaçak av ağlarına el konuldu: 2 bin 400 metre uzatma ağı ve kurtarılan balıklar

Pamukova'da kaçak av ağlarına el konuldu: 2 bin 400 metre uzatma ağı ve kurtarılan balıklar
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, kaçak avcılıkta kullanılan 2 bin 400 metrelik uzatma ağı ele geçirildi. Ağlara takılan canlı yayın ve sazan balıkları doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kaçak avcılıkta kullanılan toplam 2 bin 400 metrelik uzatma ağı ele geçirildi. Ağlara takılan canlı yayın ve sazan balıkları ise ekiplerce doğal yaşam alanına bırakıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekiplerince Pamukova Çardak mevkiinde gerçekleştirilen denetimlerde, kaçak avcılıkta kullanıldığı belirlenen 10 parça olmak üzere toplam 2 bin 400 metre uzunluğunda uzatma ağı tespit edildi. Ekiplerce sudan çıkarılan kaçak ağlara el konulurken ağlara takılan canlı yayın ve sazan balıkları, yeniden suya salındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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