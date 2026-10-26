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14 yıl önce bırakılan 18 alageyik, Dilek Yarımadası'nda yüze yaklaşan aile oldu

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14 yıl önce bırakılan 18 alageyik, Dilek Yarımadası'nda yüze yaklaşan aile oldu
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Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na 2012'de bırakılan 18 alageyik, 14 yılda bölgeye uyum sağladı. Foto kapan sayımlarına göre sayıları 2026'da yüze yaklaşan alageyikler büyük bir aile oluşturdu.

Doğal güzellikleri ile birçok yaban hayatına ev sahipliği yapan Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'na 14 yıl önce bırakılan 18 alageyik aradan geçen zamanda bölgeye uyum sağlayarak adeta koskoca bir aile olarak, sayıları yüze yaklaştı.

Türkiye'de yalnızca Antalya Düzlerçamı bölgesinde bulunan alageyiklerin bir kısmı, soylarının korunması için 2012 yılında Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na getirildi. Alageyiklerin kısa sürede bölgeye uyum sağlaması dikkat çekerken, Milli Park sınırları içerisinde bulunan alageyikler aradan geçen 14 yıl içerisinde bölgeye tam anlamıyla adapte oldular.

2012 yılında Antalya Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme sahasından alınarak, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na yerleştirilen 18 adet alageyiğin sayısı foto kapan ile yapılan sayımlarla birlikte 2026 yılında sayıları yüze yaklaştı. Her geçen gün sayıları artan alageyikler kocaman bir aile olurken, Milli Park sınırları içerisinde yapılan arkeolojik çalışmada bulunan alageyik figürlü antik vazo ise uyumun sebebini adeta gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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