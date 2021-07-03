Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mardin'deki çalışmaları inceledi
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mardin'deki çalışmaları inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mardin'deki çalışmaları inceledi
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mardin'de Otopark ile Meydan projeleri kapsamında yürütülen çalışmaları inceledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mardin'de Otopark ile Meydan projeleri kapsamında yürütülen çalışmaları inceledi.

Eski Mardin'de bulunan Diyarbakır Kapı Mahallesi'ndeki Otopark Projesi'yle ilgili inceleme yaparak yetkililerden bilgi alan Kurum, projenin durdurulması ve kentin geleneksel mimarisine uygun olarak revize edilmesi talimatını verdi.

Kurum, yetkililere şunları söyledi:

"Böyle bir kütleye burada müsaade edemeyiz. Kütleleri geri çekerek, üstten de tıraşlayarak buraya yeni bir çalışma yapalım. Bu çerçevede revize edilmesi gereken neyse müteahhidin haklarını, belediyenin haklarını koruyacak veya o haklarda eşit oranda azalma sağlayacak şekliyle bir düzenleme yapmamız lazım. Hele hele daha üst katlara çıkılıyor. Bunlara kesinlikli müsaade edemeyiz. Buradan çekerek, teraslanarak ve en üst kat kesilecek. Bunlara ilişkin çalışmayı hemen yapıyoruz. Bu çerçevede revizyonu hemen gerçekleştiriyoruz."

Kurum, daha sonra Birinci Cadde'de Cumhuriyet Meydanı'nda Meydan Projesi kapsamında yapılan çalışmalarda incelemelerde bulundu.

Buradaki çalışmanın da doğal yapıyı koruyacak şekilde revize edilmesini isteyen Kurum, yeşillendirme, bazı alanları Mardin taşı ile kaplama gibi düzenlemelerle alanın daha nitelikli hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kurum, "Büyükşehir Belediyemize destek verelim. Bir hocamızı buraya görevlendirelim. Burayı aslına uygun bir şekilde cazibe alanı haline getirmek lazım. Bunda beraber çalışalım." ifadelerini kullandı.

Restorasyon ve düzenleme yapılacak eski Mardin Tarihi Çarşılarını da gezen Kurum, burada vatandaşlar ve esnafla görüştü.

Kurum daha sonra 21 Kasım Şehir Stadı'nın karşısındaki eski bayındırlık lojmanlarının yıkım çalışmasını izledi.

Bakan Kurum'a, Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Vali Mahmut Demirtaş, AK Parti Mardin Milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ve Cengiz Demirkaya ve AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç da eşlik etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mardin'deki çalışmaları inceledi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mardin'deki çalışmaları inceledi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mardin'deki çalışmaları inceledi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mardin'deki çalışmaları inceledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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