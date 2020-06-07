Çevlik plajı insan akınına uğradı
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Çevlik plajı insan akınına uğradı

Çevlik plajı insan akınına uğradı -Dünyanın en uzun sahili insan akınına uğradı Dünyanın en uzun sahili, sabahın erken saatlerinden itibaren balık tutan ve yüzen vatandaşlar ile doldu taştı sosyal mesafeye uyulmadı.

07.06.2020 22:48 | Son Güncelleme: 07.06.2020 22:53

Çevlik plajı insan akınına uğradı

-Dünyanın en uzun sahili insan akınına uğradı

HATAY - Dünyanın en uzun sahili, sabahın erken saatlerinden itibaren balık tutan ve yüzen vatandaşlar ile doldu taştı sosyal mesafeye uyulmadı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan dünyanın en uzun sahillerinden çevlik plajı, yeni tip korona virüs (Kovid-19) kısıtlamasının kaldırılmasıyla sabahın ilk ışıklarından itibaren yoğun bir kalabalık ile karşılaştı.

Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren denize yakın parklarda oturdu, sahilde gezinti yapıp denize girdi. Bazı vatandaşların güneşlenmeyi tercih ettiği görüldü. Amatör balıkçılar da deniz kıyılarındaki yerlerini aldı.

Denizde yüzen ve oturanların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü

Kısıtlamanın kalkmasıyla Çevlik Plajında denize giren Yusuf Çetinkaya, Sahillerin açılması çok iyi oldu hiç olmazsa korona virüsün azalması insanlar için daha rahat olur. dedi

Denize giren Nur Hatunoğlu Bozkurt ise, Sezon açıldı. Biz Mart ayından beri evdeydik çocuklarımızla sezon açılınca burda da eviniz var bizde buraya geldik en azından bir nefes alıyoruz.

Hatunoğlu Bozkurt, Korona virüs hepimizi etkiledi. Sezonun açılması iyi oldu ama insanlarımız keşke sosyal mesafeye daha çok uysalar bizde çok memnun oluruz dedi.

Sahilde balık tutmayı tercih eden Amatör balıkçı Durmuş Yetişen ise, Sezonu 3 ay korona virüsten kaynaklı kapalı olduğu için şu aralar tam bir balık mevsimi dedi .

Çevlik plajı insan akınına uğradı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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