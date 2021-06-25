Cevhere Konar kimdir? Dora'nın sevgilisi kim, kaç yaşında? Survivor Dora'nın sevgilisi!
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Cevhere Konar kimdir? Dora'nın sevgilisi kim, kaç yaşında? Survivor Dora'nın sevgilisi!

Cevhere Konar kimdir? Dora'nın sevgilisi kim, kaç yaşında? Survivor Dora'nın sevgilisi!
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Survivor'ın yarı finalinde Dora'nın sevgilisi hakkında konuşması sonrası vatandaşlar Dora'nın sevgili kim? Cevhere Konar instagram! Cevhere Konar kimdir? sorularını araştırmaya başladı. Detaylar haberimizde.

Survivor aile ödülünde Dora'nın sevgilisinin gelmesi, şaşkınlık bir o kadar da mutluluk yarattı. Peki, Cevhere Konar kimdir? Dora'nın sevgilisi kim, kaç yaşında?

DORA'NIN SEVGİLİSİ KİM?

cevherekonar kullanıcı hesabıyla instagramda 14,7bin takipçisi bulunan Cevhere Konar, sosyal medyasında sık sık sevgilisi ile paylaşımda bulunuyor.

SURVIVOR DORA KİM?

Uğurtan Dora, 7 Kasım 1984 İstanbul'un Şişli semtinde doğmuştur.2000'de Saint Benoit Fransız Lisesi ortaokul bölümünden mezun olan Survivor Uğurtan Dora, 2004 yılında Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'ni tamamladı. Survivor Uğurtan Dora, yüksek öğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İktisat bölümünde yaptı. Fas, Cezayir, Tunus ve İran'da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yapan Dora, Yves Rocher'da 2013-2018 yılları arasında yönetici olarak görev aldı. Dora, 2000 yılında bu yana 50'dan fazla reklamda rol aldı.

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Cevhere Konar kimdir? Dora'nın sevgilisi kim, kaç yaşında? Survivor Dora'nın sevgilisi! - Haberler
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