TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: "Seçim filan yok, seçim Allah'ın izniyle zamanında olacak"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, erken seçim söylemlerine ilişkin, "Seçim filan yok, seçim Allah'ın izniyle zamanında olacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, erken seçim söylemlerine ilişkin, "Seçim filan yok, seçim Allah'ın izniyle zamanında olacak. Çünkü AK Parti her şeyi normalleştiren bir parti, normal zamanında olmasını tercih eden bir parti. Seçimler de Allah'ın izniyle 2023 yılında normal zamanda gerçekleşecek." dedi.

Yılmaz, Ilıcalar beldesindeki Cevdet Yılmaz Parkı'nda düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin bölge ve dünyayı etkileyen bir siyasi hareket olduğunu söyledi.

-"AK Parti'nin farkı, seçim olmayan zamanda vatandaşa gitmesi"

Partilerinin temsilcilerine de çok önemli sorumluluklar yüklendiğini aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"AK Parti'nin böyle çalıştığını görenler bazen, 'acaba seçim mi var?' diyorlar. Böyle bir, iki mesaj atanlar da oldu geçtiğimiz dönemlerde. 'Herhalde seçim var, o yüzden böyle dolaşıyorlar' falan diyorlar. Seçim filan yok, seçim Allah'ın izniyle zamanında olacak. Çünkü

AK Parti her şeyi normalleştiren bir parti, normal zamanında olmasını tercih eden bir parti. Seçimler de Allah'ın izniyle 2023 yılında normal zamanda gerçekleşecek. AK Parti'nin farkı, seçim olmayan zamanda vatandaşa gitmesi. Diğer partilerden hiçbirini böyle bir çalışmada gördünüz mü? Çok şükür AK Parti'nin farkı bu işte. AK Parti seçim olmasa da vatandaşın kapısına giden, derdini soran, derdini dinleyen, kendisini anlatan, vatandaşı dinleyen bir parti. İşte bu farkımızı ortaya koyduk. Seçim olmayan zamanda gitmek çok daha kıymetli."

"Türkiye'nin en büyük küçük sanayi sitesi şu anda Bingöl'de yapılıyor"

İleriki süreçte istihdam konusuna daha çok yoğunlaşacaklarını belirten Yılmaz, "Türkiye'nin en büyük küçük sanayi sitesi şu anda Bingöl'de yapılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 501 atölyesi olan devasa bir Küçük Sanayi Sitesi bu, Solhan yolu üzerinde. Bittiği zaman 4-5 bin insan orada çalışacak. Bingöl'ün hakikaten bir üretim üssü olacak orası. Çok önemli bir yer, arsa tahsisinden ödenek tahsisinden her konularıyla ilgilendik ve bu noktalara geldi çok şükür." ifadelerini kullandı.

"Şehir Hastanesi niteliğinde bir hastanemiz olacak"

Bingöl'de 400-500 yataklı yeni bir hastanenin ihale edileceğini aktaran Yılmaz, şunları söyledi:

"Mevcut hastanedeki 250 yatakla birleşince 700-750 yataklı şehir Hastanesi niteliğinde bir hastanemiz olacak. O zaman bugün şikayet edilen bir takımı hususular ortadan kalkmış olacak ve Allah'ın izniyle vatandaşımız hizmet alacak. Dışarıya sevkler de daha da azalacak. Ben şunu da iddialı söylüyorum, okullarımıza bakın, kesinlikle metropol şehirlerden fiziki şartlarımız daha iyi durumda. Buna rağmen yenilemeye devam ediyoruz. Eksik olmaz mı bir yolda, bir köyde bir eksik olabilir. Ama geçmişle mukayese edilemez bir fark var. Muazzam bir yatırım yaptık gerçekten. Vatandaş şikayetini söylesin eleştirisini yapsın dinleyin sabırla dinleyin. Vatandaş haklıdır bizim patronunuz vatandaştır. Dinleyeceği ve güzel bir üslupla vatandaşımıza cevap vereceğiz, anlatacağız. Mükemmellik Cenab-ı Allah'a mahsustur, eksiklerimiz olabilir vatandaşın eleştirilerini sabırla dinleyeceğiz. Bazen bilgisizlikten kaynaklanabilir vatandaşın söylediği şeyler o zaman bilgilendireceğiz bazen de bilgisizlikten değil bayağı bizim bir eksiğimiz de kaynaklanıyor olabilir o zaman da gereğini yapacağız ektiğimizde gidermeye çalışacağız."

Ülke tarihinde tek parti dönemleri hariç bu sürede iktidarda olan başka partinin olmadığını dile getiren Yılmaz, "Bunun sırrı nedir? Bizim yabancı güç odakları ile bir işimiz yok. Yurtiçindeki güç odaklarıyla da bir işimiz yok. Biz gücümüzü halktan alıyoruz. Halk bizim arkamızda olduğu sürece, millet bizi desteklediği sürece bu ülkeyi yönetmeye ederiz. Ama Allah korusun millet arkamızda olmazsa biz hiçbir şekilde bu süreci devam ettiremeyiz.

Dolayısıyla biz milletin bağrından çıkmış bir partiyiz, millet ile birlikte yol yürüyen bir partiyiz böyle kalmaya devam edeceğiz inşallah." diye konuştu.

Bingöl'de geçmişte bir fakültenin kurulmasının bile hayal edilmediğini belirten Yılmaz, Bingöl Üniversitesinin öğrenci sayısının şuanda 18 bine ulaştığını kaydetti.

Kentte turizm alanında da önemli çalışmalar yapıldığını anlatan Yılmaz, "Çok önemli altyapılar oluşturuldu. Önümüzdeki günlerde İnşallah yıllarda 5 yıldızlı oteller göreceğiz.

Kayak tesislerde de göreceğiz, Ilıcalar'da da merkezde de göreceğiz. Özellikle tabiat turizmi Bingöl için çok çok kıymetli, tabiat turizmi ve organik gıda bu ikisini entegre ederek Bingöl'de hizmet sektörlerinde de ciddi istihdam oluşturacağız." dedi.

Yılmaz, Bingöl'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığını anımsatarak, herkesin aşı olması gerektiğini ve bu konuda parti teşkilatının da görev alması gerektiğini vurguladı.

Toplantıya, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Haşim Sağlar, İlçe ve Belde belediye başkanları, parti teşkilatının üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş