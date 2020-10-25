Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizden sonraki nesillere her alanda hedeflerine ulaşmış bir Türkiye bırakacağız"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizden sonraki nesillere her alanda hedeflerine ulaşmış bir Türkiye bırakacağız"

25.10.2020 15:32 | Son Güncelleme: 25.10.2020 17:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşması MALATYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşması MALATYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. (6)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizden sonraki nesillere her alanda hedeflerine ulaşmış bir Türkiye bırakacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizden sonraki nesillere her alanda hedeflerine ulaşmış bir Türkiye bırakacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizden sonraki nesillere her alanda hedeflerine ulaşmış bir Türkiye bırakacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizden sonraki nesillere her alanda hedeflerine ulaşmış bir Türkiye bırakacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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