Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizden sonraki nesillere her alanda hedeflerine ulaşmış bir Türkiye bırakacağız"
25.10.2020 15:32 | Son Güncelleme: 25.10.2020 17:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşması MALATYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşması MALATYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. (6)
Kaynak: Anadolu Ajansı