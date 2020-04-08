Cevdet Balıkçı kimdir? Cevdet Balıkçı oynadığı filmler Cevdet Balıkçı hayatı ve biyografisi! Yeşilçam'ın usta oyuncularından Cevdet balıkçı vefat etti. Pek çok filmde yer alan ve vefat haberi ile sevenlerini üzen Cevdet Balıkçı kimdir? Cevdet Balıkçı oynadığı filmler Cevdet Balıkçı hayatı ve biyografisi!

Emektar Yeşilçam oyuncularından Cevdet Balıkçı vefat etti. Usta oyuncunun vefat haberi sonrası sevenleri üzüntüye boğulurken Cevdet Balıkçı kimdir? Cevdet Balıkçı neden öldü? Cevdet Balıkçı oynadığı filmler Cevdet Balıkçı hayatı ve biyografisi gibi konular araştırıldı. CEVDET BALIKÇI KİMDİR? 1 Ocak 1941 tarihinde Erzincan'da dünyaya gelen Cevdet Balıkçı, 1963'te 'Aşka Vakit Yok' filmiyle Yeşilçam'a adım attı. Genellikle mafya babalarının adamı rolünde oynayan Balıkçı, canlandırdığı rollerde pos bıyıklı ve dazlak kafalı kötü adam imajı çizdi. 230'a yakın filmde rol alan oyuncu, Kemal Sunal'dan Cüneyt Arkın'a kadar çok sayıda sanatçı ile aynı sahneyi paylaştı. Cevdet Balıkçı'nın filmlerinden bazıları: Killing Uçan Adam'a Karşı (1967), Kızıl Maske (1968), Kan ve Kurşun (1970), Umudumuz Şaban (1979), Şark Bülbülü (1979), Gerzek Şaban (1980), Davaro (1981), Yedi Bela Hüsnü (1982), Gırgıriye'de Cümbüş Var (1983), Sosyete Şaban (1985), Maskeli Beşler: İntikam Peşinde (2005) CEVDET BALIKÇI OYNADIĞI FİLMLER Aslan Yürekli Kabadayı 1967 Aslanların Ölümü 1972 Baba 1994 Babanın Arkadaşı 1972 Baskın. 1972 Ben Bir Kanun Kaçağıyım 1966 Benim Yaşantım 1979 Beyoğlu Kanunu 1971 Bodrum Hakimi 1976 Boğaziçi Soygunu 1969 Buyurun Cümbüşe 1982 Çapkın Kızlar 1975 Elmacı Kadın 1971 En Kahraman Osman 1993 Gerzek Şaban 1980 Gırgıriyede Cümbüş 1983 Hafız Yusuf Efendi 1987 Haşhaş 1975 Haydar 1978 İhtiras Fırtınası 1983 İmparator 1984 Japon İşi 1987 Kader Kurbanları 1986 Kaderimsin 1969 Kan Su Gibi Akacak 1969 Kartal Murat 1980 Katran Bebek 1973 Kavgamız 1989 Kazıma Ne Lazım 1975 Keloğlan 1999 Kırık Merdiven 1972 Seninle Düştüm Dile 1969 Sevdan Öldürdü Beni 1986 Süpermen Dönüyor 1979 Tövbekar 1977 Unutursun Diye 1986 Üç Kağıtçılar 1975 Yaman Delikanlı 1976 Yaşamak Hakkımdır 1969 Zehir Hafiye 1989