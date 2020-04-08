Cevdet Balıkçı kimdir? Cevdet Balıkçı oynadığı filmler Cevdet Balıkçı hayatı ve biyografisi!
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Cevdet Balıkçı, Güncel

Cevdet Balıkçı kimdir? Cevdet Balıkçı oynadığı filmler Cevdet Balıkçı hayatı ve biyografisi!

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Cevdet balıkçı vefat etti. Pek çok filmde yer alan ve vefat haberi ile sevenlerini üzen Cevdet Balıkçı kimdir? Cevdet Balıkçı oynadığı filmler Cevdet Balıkçı hayatı ve biyografisi!

08.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:45

Emektar Yeşilçam oyuncularından Cevdet Balıkçı vefat etti. Usta oyuncunun vefat haberi sonrası sevenleri üzüntüye boğulurken Cevdet Balıkçı kimdir? Cevdet Balıkçı neden öldü? Cevdet Balıkçı oynadığı filmler Cevdet Balıkçı hayatı ve biyografisi gibi konular araştırıldı.

CEVDET BALIKÇI KİMDİR?

1 Ocak 1941 tarihinde Erzincan'da dünyaya gelen Cevdet Balıkçı, 1963'te 'Aşka Vakit Yok' filmiyle Yeşilçam'a adım attı. Genellikle mafya babalarının adamı rolünde oynayan Balıkçı, canlandırdığı rollerde pos bıyıklı ve dazlak kafalı kötü adam imajı çizdi.

230'a yakın filmde rol alan oyuncu, Kemal Sunal'dan Cüneyt Arkın'a kadar çok sayıda sanatçı ile aynı sahneyi paylaştı.

Cevdet Balıkçı'nın filmlerinden bazıları:

Killing Uçan Adam'a Karşı (1967), Kızıl Maske (1968), Kan ve Kurşun (1970), Umudumuz Şaban (1979), Şark Bülbülü (1979), Gerzek Şaban (1980), Davaro (1981), Yedi Bela Hüsnü (1982), Gırgıriye'de Cümbüş Var (1983), Sosyete Şaban (1985), Maskeli Beşler: İntikam Peşinde (2005)

Cevdet Balıkçı kimdir? Cevdet Balıkçı oynadığı filmler Cevdet Balıkçı hayatı ve biyografisi!

CEVDET BALIKÇI OYNADIĞI FİLMLER

Aslan Yürekli Kabadayı 1967

Aslanların Ölümü 1972

Baba 1994

Babanın Arkadaşı 1972

Baskın. 1972

Ben Bir Kanun Kaçağıyım 1966

Benim Yaşantım 1979

Beyoğlu Kanunu 1971

Bodrum Hakimi 1976

Boğaziçi Soygunu 1969

Buyurun Cümbüşe 1982

Çapkın Kızlar 1975

Elmacı Kadın 1971

En Kahraman Osman 1993

Gerzek Şaban 1980

Gırgıriyede Cümbüş 1983

Hafız Yusuf Efendi 1987

Haşhaş 1975

Haydar 1978

İhtiras Fırtınası 1983

İmparator 1984

Japon İşi 1987

Kader Kurbanları 1986

Kaderimsin 1969

Kan Su Gibi Akacak 1969

Kartal Murat 1980

Katran Bebek 1973

Kavgamız 1989

Kazıma Ne Lazım 1975

Keloğlan 1999

Kırık Merdiven 1972

Seninle Düştüm Dile 1969

Sevdan Öldürdü Beni 1986

Süpermen Dönüyor 1979

Tövbekar 1977

Unutursun Diye 1986

Üç Kağıtçılar 1975

Yaman Delikanlı 1976

Yaşamak Hakkımdır 1969

Zehir Hafiye 1989

Cevdet Balıkçı kimdir? Cevdet Balıkçı oynadığı filmler Cevdet Balıkçı hayatı ve biyografisi!

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Cevdet Balıkçı kimdir? Cevdet Balıkçı oynadığı filmler Cevdet Balıkçı hayatı ve biyografisi!
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