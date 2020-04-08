Cevdet Balıkçı kimdir? Cevdet Balıkçı oynadığı filmler Cevdet Balıkçı hayatı ve biyografisi!
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Cevdet balıkçı vefat etti. Pek çok filmde yer alan ve vefat haberi ile sevenlerini üzen Cevdet Balıkçı kimdir? Cevdet Balıkçı oynadığı filmler Cevdet Balıkçı hayatı ve biyografisi!
Emektar Yeşilçam oyuncularından Cevdet Balıkçı vefat etti. Usta oyuncunun vefat haberi sonrası sevenleri üzüntüye boğulurken Cevdet Balıkçı kimdir? Cevdet Balıkçı neden öldü? Cevdet Balıkçı oynadığı filmler Cevdet Balıkçı hayatı ve biyografisi gibi konular araştırıldı.
CEVDET BALIKÇI KİMDİR?
1 Ocak 1941 tarihinde Erzincan'da dünyaya gelen Cevdet Balıkçı, 1963'te 'Aşka Vakit Yok' filmiyle Yeşilçam'a adım attı. Genellikle mafya babalarının adamı rolünde oynayan Balıkçı, canlandırdığı rollerde pos bıyıklı ve dazlak kafalı kötü adam imajı çizdi.
230'a yakın filmde rol alan oyuncu, Kemal Sunal'dan Cüneyt Arkın'a kadar çok sayıda sanatçı ile aynı sahneyi paylaştı.
Cevdet Balıkçı'nın filmlerinden bazıları:
Killing Uçan Adam'a Karşı (1967), Kızıl Maske (1968), Kan ve Kurşun (1970), Umudumuz Şaban (1979), Şark Bülbülü (1979), Gerzek Şaban (1980), Davaro (1981), Yedi Bela Hüsnü (1982), Gırgıriye'de Cümbüş Var (1983), Sosyete Şaban (1985), Maskeli Beşler: İntikam Peşinde (2005)
CEVDET BALIKÇI OYNADIĞI FİLMLER
Aslan Yürekli Kabadayı 1967
Aslanların Ölümü 1972
Baba 1994
Babanın Arkadaşı 1972
Baskın. 1972
Ben Bir Kanun Kaçağıyım 1966
Benim Yaşantım 1979
Beyoğlu Kanunu 1971
Bodrum Hakimi 1976
Boğaziçi Soygunu 1969
Buyurun Cümbüşe 1982
Çapkın Kızlar 1975
Elmacı Kadın 1971
En Kahraman Osman 1993
Gerzek Şaban 1980
Gırgıriyede Cümbüş 1983
Hafız Yusuf Efendi 1987
Haşhaş 1975
Haydar 1978
İhtiras Fırtınası 1983
İmparator 1984
Japon İşi 1987
Kader Kurbanları 1986
Kaderimsin 1969
Kan Su Gibi Akacak 1969
Kartal Murat 1980
Katran Bebek 1973
Kavgamız 1989
Kazıma Ne Lazım 1975
Keloğlan 1999
Kırık Merdiven 1972
Seninle Düştüm Dile 1969
Sevdan Öldürdü Beni 1986
Süpermen Dönüyor 1979
Tövbekar 1977
Unutursun Diye 1986
Üç Kağıtçılar 1975
Yaman Delikanlı 1976
Yaşamak Hakkımdır 1969
Zehir Hafiye 1989