Cevat Akşit kimdir? Cevat Akşit nereli? Cevat Akşit ne iş yapıyor? Cevat Akşit hayatı ve biyografisi!
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Cevat Akşit kimdir? Cevat Akşit nereli? Cevat Akşit ne iş yapıyor? Cevat Akşit hayatı ve biyografisi!

Sevilen ilahiyatçı din ilimleri uzmanı Cevat Akşit hoca corona virüse yakalandı. Herkes tarafından takip edilen ve dinlenen hocalardan biri olan Cevat Akşit hoca ile ilgili merak edilenleri sizler için kaleme aldık.

25.04.2020 09:20 | Son Güncelleme: 25.04.2020 09:20
Cevat Akşit kimdir? Cevat Akşit nereli? Cevat Akşit ne iş yapıyor? Cevat Akşit hayatı ve biyografisi!

Türkiye'nin önde gelen ve sevilen ilahiyatçı hocalarından biri olan Cevat Akşit hocanın koronavirüse yakalandığı açıklandı. Herkes tarafından merak edilen Cevat Akşit hocanın biygorafisini sizler için kaleme aldık. Cevat Akşit kimdir? Cevat Akşit nereli? Cevat Akşit ne iş yapıyor? Cevat Akşit hayatı ve biyografisi!

CEVAT AKŞİT KİMDİR?

1938' de Denizli-Yatağan' da doğdu.Henüz dört yaşındayken babası şakir ali ağırbaşlı' yi kaybetti.Annesi havva hanım onu büyütmüştür. İlkokulu bitirdikten sonra iki sene amcası Zühtü Akşit' ten Kur' anı Kerim ve arap dili dersleri almıştır. 1952' de Isparta İmamhatip Okulu'na girdi.

1958 yılında müezzin olarak atama edildiği Fatihzeyrek'teki Ümmü Gülsüm Mescidi'nde uzun seneler Mehmed Zahid Koktu tarafından öğrenim gördü. 1963' te İstanbul şehri yüksek islam enstitüsü ve 1965' te istanbul şehri üniversitesi hukuk fakültesi olmak üzere 2 ayrı fakülteyi birarada bitirdi. 1975' te hekim,1980' de doçent,1988' de islam hukuku profesörü oldu.

Cevat Akşit şu anda ana bilim dalı başkanlığı yapmış ve emekli olmuştur.4 çocuk babasıdır.

TV olarak SEMERKAND TV ve TV5 kanallarında sıklıkla vaazlar vermektedir.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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