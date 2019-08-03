Çetinkaya: "Bu tempo ile yıl sonu ihracat hedefini yakalarız"

İhracatta Temmuz ayında 16 milyar dolarla yeni bir rekor kırılması ihracatçıları sevindirdi.

Artan ihracatla birlikte aynı anda düşen ithalatın da umut verici olduğunu söyleyen Londra Seramik TTM İcra Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, bu tempo ile gidilirse 182 milyar dolarlık yıl sonu ihracat hedefinin yakalanacağını belirtti.

Haziran ayındaki Ramazan Bayramı nedeniyle yaşanan düşüşün ardından Temmuz'da yaşanan yükselişin sevindirici olduğunu belirten Çetinkaya, Türkiye'nin geçtiğimiz ay yüzde 8.32'lik artışla yaklaşık 16 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ve tüm zamanların en yüksek Temmuz ayı ihracatına ulaştığını kaydetti. Çetinkaya, bu tempoda devam edilmesi durumunda 182 milyar dolarlık yıl sonu hedefinin yakalanacağını belirtti.

Bir yandan ihracat yükselirken diğer taraftan ithalatın düştüğünün altını çizen Çetinkaya, şunları söyledi:

"Türkiye ekonomisinin can damarı ihracat. Biz ihracatçılar olarak dünyanın her yerindeki pazarlara ulaşarak olağanüstü gayretlerle ihracat yapıyor ve ülkemize döviz getiriyoruz. Bununla birlikte aynı anda ithalatın düştüğünü görmek bizim için ayrıca sevindirici bir durum. Temmuz ayında ithalat yüzde 8'lik bir düşüşle 19.3 milyar dolara geriledi. Böylece ihracatın ithalatı karşılama oranı 7 aylık toplama bakıldığında yüzde 85.8 gibi yüksek bir orana ulaştı. Geçen senenin aynı döneminde ise bu oran yüzde 67.7 seviyesindeydi."

Çetinkaya, madencilik sektörünün ihracatına da değinirken, ilk 7 ay itibariyle bir önceki seneye göre yüzde 6.5 kayıpla 2.5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiğini kaydetti. Maden ve doğal taşta yaşanan gerilemenin en önemli nedeninin Çin olduğunu ifade eden Çetinkaya, "Bizim maden ve doğal taştaki en büyük pazarımız Çin. Sektör ihracatının yüzde 40'ını Çin'e gerçekleştiriyor. Dolayısıyla orada yaşanan gerileme bizim ihracatımızı da direk olarak etkiliyor. Ancak son dönemde Suudi Arabistan ve Hindistan gibi ülkelerde yaşanan artışlar gelecek için umutlu olmamızı sağlıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA