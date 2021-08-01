ÇETİN OKTAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
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ÇETİN OKTAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DEMİRÖREN Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay'ın kayınpederi, Demirören Holding Yönetim Kurulu üyeleri Sinan Oktay ve Murat Oktay'ın dedeleri, Lidya Yapı A.Ş. Onursal Başkanı Çetin Oktay son yolculuğuna uğurlandı.

DEMİRÖREN Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay'ın kayınpederi, Demirören Holding Yönetim Kurulu üyeleri Sinan Oktay ve Murat Oktay'ın dedeleri, Lidya Yapı A.Ş. Onursal Başkanı Çetin Oktay son yolculuğuna uğurlandı.

Çetin Oktay'ın cenaze namazı Levent Afet Yolal Camii'nde ikindi namazının ardından kılındı. Cenaze töreninde Çetin Oktay'ın eşi Asuman Oktay, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay ve eşi Lidya Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Oktay, merhumun torunları, Demirören Holding Yönetim Kurulu üyeleri Sinan Oktay, Murat Oktay ve eşi Margaux Oktay taziyeleri kabul etti.

Törene Demirören Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu üyeleri Tayfun Demirören ve eşi Reyhan Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu üyeleri Erdoğan Demirören, Yelda Kalyoncu ve eşi Haluk Kalyoncu, Cemal Demirören, Kaan Demirören, Mina Demirören, Çetin Oktay'ın kardeşleri Ayla Karaca, Tülin Oktay, Metin Oktay ile Çetin Oktay'ın yeğenleri Alp Persentli, Nilgün Karaca, Murat Karaca, Özlem Kayıkçı, Ahmet Kayıkçı, aile yakınları Doğan Karaoğlan, Seval Karaoğlan katıldı. Ayrıca cenaze törenine, iş, spor ve medya dünyasından bir çok isim katıldı. Çetin Oktay kılınan cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

ÇETİN OKTAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ÇETİN OKTAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ÇETİN OKTAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ÇETİN OKTAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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