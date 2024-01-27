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Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Bitlisliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti

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Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Bitlisliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek çalışmalara ve iş birliklerine katkı sağladıkları için teşekkür etti. Ayrıca, İstasyonaltı Mahallesinde gerçekleştirilen çalışmalara da değindi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, hemşehri dernekleri ziyaretlerine, Turgutlu Bitlisliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile devam etti.

Turgutlu'da faaliyetlerini sürdüren hemşehri dernekleriyle sık sık bir araya gelen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın hafta boyunca sürdürdüğü hemşehri dernekleri ziyaret programı kapsamında bir sonraki durağı, Turgutlu Bitlisliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği oldu.

Başkan Çetin Akın, ziyareti sırasında Turgutlu'yu ortak akılla yönetmenin önemine değinerek bu noktada çalışmalara ve iş birliklerine katkı sağlayan Turgutlu Bitlisliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne şu sözlerle teşekkür etti:

"Hemşehrilerimizle her daim bir arada olmaya ve gönül bağımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Bizi en samimi ve en içten duygularıyla karşılayan, birlikte güzel çalışmalar gerçekleştirdiğimiz dernek başkanımız Ahmet Demir'e ve dernek üyelerimize teşekkür ediyorum."

Başkan Çetin Akın, hizmet dönemi boyunca yapılan projeleri ve çalışmaları anlatırken uzun yıllar boyunca hizmet almayan mahallelerden biri olan İstasyonaltı Mahallesinde gerçekleştirilen çalışmalara da ayrıca değinerek, şunları söyledi:

"İstasyonaltı Mahallemiz, en son rahmetli İsmail Kırdar döneminde yollarına taşlar döşenmiş ve sonrasında bugüne kadar hiç hizmet almamış mahallelerimizden birisiydi. Biz göreve geldiğimizde İstasyonaltı Mahallesinin halı sahasını yaptık. Çok da güzel işler yapılıyor, gençlerimiz spora alışıyorlar. Sonrasında mahalleye doğalgaz götürdük. Mahalle sakinlerimize elektrik direkleriyle ilgili sözüm vardı, elektrik direklerini yer altına aldık. Telekomünikasyon hizmetleri eksikti, bunları tamamladık. Baktık ki yollar kötü oldu hepsini kaldırdık. Üç etapta planladık. İki etabını bitirdik. En son etabı da Kervan Yolu ve Kooperatif Sokaktı. Yol kaldırma işlemi bitti. Parke taşını döşemeye başladık. Yolun tamamlanması lazımdı. Atatürk Bulvarı üzerinde Dutlu Yol kötü durumdaydı. Prestij caddesi yapma çalışmalarına başladık."

"HERKESE GÖNLÜMÜZÜ VE KAPIMIZI AÇTIK. HİÇ KİMSEYE KAPIYI KAPATMADIK"

Konuşmasında birliğin ve beraberliğin önemine vurgu yaparak hizmet anlayışında ayrımcılığa yer olmadığının altını çizen Başkan Çetin Akın, "Turgutlu'ya huzuru ve barışı getireceğiz dedim. Bugüne kadar Türk-Kürt, Alevi-Sünni demedim. Herkese gönlümüzü ve kapımızı açtık. Hiç kimseye kapıyı kapatmadık. Çünkü bizim hayata bakış açımız şudur; yaratılanı yaratandan ötürü seven insanlarız. Bizim ayrımız gayrımız olmaz. Belediyecilikte siyaset olmaz" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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