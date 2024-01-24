Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Temizlik İşleri personeliyle kahvaltıda buluştu

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, vatandaşların daha temiz bir Turgutlu'da yaşaması adına çalışma yürüten Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı personel ile kahvaltıda bir araya geldi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, gün doğmadan mesaiye başlayan Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile kahvaltı yaptı. Programda, yapılan çalışmalar değerlendirilerek karşılıklı görüş alışverişinde de bulunuldu.

Buluşmada Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Evren Erbaş, Mithat Erden, Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı ve sendika temsilcileri ile birlikte gece gündüz Turgutlu'nun temizliği için çalışan işçilere kolaylıklar diledi. Temizlik İşleri personeli ise Başkan Çetin Akın ve ekibine maaşlarına yapılan zam için teşekkürlerini ilettiler.

Her sabah günün ilk ışıklarında Turgutlu'nun tüm cadde ve sokaklarında büyük bir özveri ile görev yapan çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Çetin Akın, "Günün ilk saatlerinde Turgutlu'muz için çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı emekçi mesai arkadaşlarımızla kahvaltıda buluştuk. Başkan Yardımcılarımız Evren Erbaş, Mithat Erden, Personel A.Ş. Genel Müdürümüz Orhan Eratıcı, sendika temsilcilerimiz ile birlikte emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür ettik. Güzel Turgutlu'muz için mesai arkadaşlarımızla birlikte durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz" dedi.