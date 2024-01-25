Üye Girişi
Haberler

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Hacıisalar ve Kuşlar mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Akın, yapılan projelerden bahsederken, gelecek dönemde de destek istedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, mahalle ziyaretlerine Hacıisalar ve Kuşlar Mahalleleri ile devam etti. Başkan Akın, " Turgutlu'ya hizmet sözü verdik. Sözümüzü tuttuk" dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Hacıisalar ve Kuşlar mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, Personel A.Ş Genel Müdürü Orhan Eratıcı ile birlikte yaptığı ziyaretlerde ilgiyle karşılanan Başkan Akın, geride bıraktıkları sürede yapılan projelerden bahsederken, gelecek dönemde de vatandaşlardan destek istedi.

"BİR BEŞ YILI DAHA HAK EDİYORUZ"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, mahalle sakinlerine şu sözlerle seslendi:

"Gerçek inanç, gerçek Müslümanlık, gerçek milliyetçilik nedir? Malınıza sahip çıkmaktır. Kamuya ait hiçbir şeyi peşkeş çekmemektir. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yedirmemektir. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde giden insanlarız. Bizim hikayemiz var, bizim duruşumuz var. Onun için biz bu yaptığımız çalışmalarla sizin verdiğiniz emanete sahip çıkarak karşınızda olmanın mutluluğu içerisindeyiz ve bir beş yılı daha hak ediyoruz. Biz halka iç içe olduk. Bizim en büyük projemiz huzuru getirmekti ve bunu başardığımıza inanıyoruz, kimseyi ötekileştirmedik. Sözümüz vardı makam arabası kullanmıyoruz, kendi araçlarımızı kullanıyoruz. Şan ve şöhrete ihtiyacımız yok. Sizin 1 kuruşunuzu cebimizdeki 1 kuruş gibi gördük. Ülkece yaşanılan ekonomik durum ve felaketlere rağmen biz Turgutlu'nun her noktasına dokunduk. Her mahallemiz bizim için önemli, her bir hemşehrimiz bizim için çok değerli dedik. Biz Turgutlu'ya hizmet sözü verdik. Sözümüzü tuttuk. Aynı sözle yolumuza devam ediyor, Turgutlu'mun her sokağında, her mahallesinde, her köşesinde sevgimizi büyütüyoruz."

Turgutlu'nun ve Manisa'nın ortak akılla yönetilmesi için CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek için de destek isteyen Başkan Çetin Akın, "Manisa Büyükşehir Belediyesini de alırsak Turgutlu'muzda çok daha güzel işler yapacağız. Manisa Büyükşehir Belediyesi için Ferdi Zeyrek'e de destek istiyoruz. Ferdi Başkanın çok güzel söylemleri var" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Cumhuriyet Halk Partisi Çetin Akın Turgutlu Fırat Yerel yönetim Belediye Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

26 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 26 Ocak Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 26 Ocak Cuma Hutbesi! 25 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı, 25 Ocak Perşembe ödül ne? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Ocak Perşembe 2024? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 25 Ocak Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki! 26 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 26 Ocak Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Çelik Yumruklar filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Çelik Yumruklar (Real Steel) filmi nerede çekildi, ne zaman, hangi ülke ve şehirde çekildi? Adıyaman'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 25 Ocak Adıyaman'da kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi! Az önce kaç büyüklüğünde deprem oldu? Malatya'da kaç şiddetinde, büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA MALATYA DEPREM! Malatya'da deprem mi oldu? Son dakika Malatya'da az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title