Turgutlu'da Kültür Merkezi ve Cemevi İnşaatları Devam Ediyor

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Selvilitepe Cemevi ve Kültür Sanat Merkezi projelerinin inşaat çalışmalarını inceledi. Başkan Akın, projelerin tamamlanmasıyla ilgili bilgiler verdi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yeni haftaya Ekrem Gürel Kültür Merkezi ile Selvilitepe Cemevi ve Kültür Sanat Merkezi projelerinin inşaat çalışmalarını inceleyerek başladı. Başkan Çetin Akın, "Ekrem Gürel Kültür Merkezi'nin kara binasını seçime kadar, Selvilitepe Cemevi ve Kültür Sanat Merkezi'ni aralık ayında tamamlayıp yeni yıl hediyesi olarak Turgutlu'muza kazandırmayı planlıyoruz" dedi.

Turgutlu Belediyesinin inanç ve kültür sanat yuvası olarak kente kazandıracağı iki merkezde inşaat çalışmaları devam ediyor. Söz konusu çalışmalar doğrultusunda Ekrem Gürel Kültür Merkezi'nin temeli atılırken Selvilitepe Cemevi ve Kültür Sanat Merkezi'nde aralık ayı içerisinde tamamlanması planlanan yapım çalışmaları hızla devam ediyor.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın haftanın ilk gününde Ekrem Gürel Kültür Merkezi ile Selvilitepe Cemevi ve Kültür Sanat Merkezi projelerinin inşaat alanında incelemelerini gerçekleştirdi. Başkan Çetin Akın'a Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş ile Ergenekon Mahallesinde yapımına başlanan kültür merkezi alanını Turgutlu Belediyesine bağışlayan hayırsever Ekrem Gürel eşlik etti. Ekrem Gürel Kültür Merkezi hakkında bilgileri paylaşan Başkan Çetin Akın, "Ekrem Gürel Kültür Merkezimizde inşaatımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Merkezimizde 440 kişilik tiyatro salonu, kültür sanat etkinliklerinin yapılabilecek olduğu fuaye alanı, kadın sığınma evi olacak. Toplam 1790 m2 inşaat alanımız var. Allah nasip ederse Kültür Merkezimizin kara binasını da seçime kadar bitirmiş olacağız. Turgutlu halkı adına yerin bağışçısı olan Ekrem Gürel ve ailesine minnetlerimi sunuyorum" dedi.

Selvilitepe Cemevi ve Kültür Sanat Merkezi projesiyle ilgili de açıklama yapan Başkan Çetin Akın, "Temmuz ayında temelini attığımız Cemevi ve Kültür Sanat Merkezimizin yapımı hızla devam ediyor. Turgutlu'muzun inanç ve kültür yuvası olacak olan merkezimizi aralık ayı içerisinde tamamlayıp yeni yıl hediyesi olarak Turgutlu'muza kazandırmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.