Turgutlu Belediyesi İstasyonaltı Mahallesinde Yol Yenileme Çalışmalarını Sürdürüyor

Turgutlu Belediyesinin İstasyonaltı Mahallesine yaptığı 14 milyon 506 bin TL'lik yatırım sonucu hayata geçirilen ve mahallenin tamamını kapsayan yol yenileme çalışmaları ilerliyor.

Turgutlu Belediyesinin öz kaynaklarını kullanarak yürüttüğü ve İstasyonaltı Mahallesinin tamamını kapsayan yol yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce üç etap halinde yürütülen çalışmalar kapsamında yol kaldırma, parke ve bordür taşı döşeme işlemi gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz temmuz ayı içerinde başlayan üstyapı yenileme çalışmaları çerçevesinde mahallenin 1. ve 2. etabında yol yenileme işlemleri ekipler tarafından tamamlandı. Bu doğrultuda 1. etapta 19 bin 519, 2. etapta 10 bin 471 olmak üzere toplamda 29 bin 990 metrekare parke ve bordür taşı döşeme çalışması yapıldı. Üçüncü etapta ise eş zamanlı olarak yol kaldırma, parke ve bordür taşı döşeme işlemleri ekipler tarafından gerçekleştiriliyor.

"İSTASYONALTI MAHALLEMİZDE YOL YENİLEME ÇALIŞMALARI SORUNSUZ İLERLİYOR"

Turgutlu Belediyesinin kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiği çalışma ile ilgili açıklamalarda bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, şunları söyledi:

"Göreve geldiğimiz 2019 yılından itibaren İstasyonaltı Mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızın taleplerini göz ardı etmedik. Öncelikle mahallemize doğalgaz hattı kazandırdık. Daha sonra elektrik direklerini yeraltına aldık. Son olarak mahallemizin üstyapısında yenileme çalışmalarımızı başlattık. Yürüttüğümüz yol yenileme çalışmalarımızın tamamını belediyemizin öz kaynaklarıyla hayata geçiriyoruz. Ara sokaklar dahil mahallemizin tamamını kapsayan yol yenileme çalışmalarımız sorunsuz bir şekilde devam ediyor."