CHP'den ikinci kez Turgutlu Belediye Başkanı seçilen Çetin Akın mazbatasını aldı

CHP'den ikinci kez Turgutlu Belediye Başkanı seçilen Çetin Akın, mazbatasını aldı.

Turgutlu İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Akın, Atatürk Parkı içerisinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çetin Akın, alanda toplanan vatandaşlara yaptığı konuşmada, Kadir Gecesi'nde mazbata alarak, Turgutlu halkına 5 yıl hizmet yapacak olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Emanete en iyi şekilde sahip çıkacağını belirten Akın, ilçeyi tüm vatandaşlarla birlikte yöneteceklerini ifade etti.

Okunan duaların ardından başkanlık makamına geçen Akın, tebrikleri kabul etti.