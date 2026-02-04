Haberler

Meclis üyesinden tartışılacak sözler: Bana seçme seçilme hakkını Atatürk değil, Erdoğan verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Turgutlu Belediye Meclisi'nde AK Partili Nevim Baş'ın, başörtülü kadınların seçilme hakkını 2013'te Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde elde ettiğini söylemesi tartışma yarattı. Belediye Başkanı Çetin Akın ise kadınlara seçme ve seçilme hakkını verenin Atatürk olduğunu hatırlatarak tepki gösterdi.

  • AK Partili Turgutlu Belediye Meclisi üyesi Nevim Baş, 'bana seçilme hakkını Cumhurbaşkanımız 31 Ekim 2013 tarihinde vermiştir' dedi.
  • Nevim Baş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün seçme ve seçilme hakkını kadınlara verdiğini belirtti.
  • Belediye Başkanı Çetin Akın, Nevim Baş'ın konuşmasına yanıt olarak, 'kadınlara seçme seçilme hakkını veren Gazi Mustafa Kemal'i ansaydın çok daha mutlu olurdum' dedi.

Turgutlu Belediye Meclisi'nin şubat ayı olağan toplantısında konuşan AK Partili üyesi Nevim Baş, "Evet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk seçme ve seçilme hakkını kadınlara vermiştir. Başörtüsü olmayan kadınlar için tebrik ediyorum. Onların gününü kutluyorum. Fakat bana seçilme hakkını Cumhurbaşkanımız 31 Ekim 2013 tarihinde vermiştir" dedi.

"İNANÇLARINDAN DOLAYI İNSANLARIN..."

Turgutlu Belediye Meclisi'nin şubat ayı olağan toplantısında AK Partili meclis üyesi Nevim Baş'ın kadınlara seçme ve seçilme hakkına ilişkin konuşması tartışmalara neden oldu. Baş, şunları söyledi: "Türkiye demokrasi tarihine postmodern darbe olarak geçen 28 Şubat sürecini anmak ve bu sürecini toplumsal hafızamızda bıraktığı izleri bir kez daha hatırlatmak isterim. İnançlarından dolayı insanların dışlandığı, gençlerin eğitim hakkının engellendiği, 600 bin başörtülü öğrencinin 10 yıl boyunca eğitimden mahrum bırakıldığı, 11 bin öğretmenin işinden edildiği bir dönemdir. Bugün burada 28 Şubat'ı anarken bu kürsüde başörtüsüyle söz alabilen bir kadın meclis üyesi olarak konuşuyor olmak, ülkemizin nereden nereye geldiğinin sessiz ama güçlü bir göstergesidir. 28 Şubat'ın kaybettirmeye çalıştığı, toplumsal barışın yeniden inşası için ömrünü milletine ve devletine adamış Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarlığımı ifade ederek,bu süreçte mağdur edilen tüm kadınları ve tüm vatandaşlarımızı saygıyla anıyor, demokrasiyi insan onurunu ve millet iradesini her koşulda savunmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum."

"MUSTAFA KEMAL'İ ANSAYDIN MUTLU OLURDUM"

Belediye Başkanı Çetin Akın ise Baş'ın konuşmasının ardından "Bir kere de sizlere kadınlara seçme seçilme hakkını veren Gazi Mustafa Kemal'i ansaydın çok daha mutlu olurdum" diye konuştu.

"BANA SEÇME SEÇİLME HAKKINI CUMHURBAŞKANIMIZ VERDİ"

Başkan Akın'a yanıt veren Baş, "Evet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk seçme ve seçilme hakkını kadınlara vermiştir. Başörtüsü olmayan kadınlar için tebrik ediyorum. Onların gününü kutluyorum. Fakat bana seçilme hakkını Cumhurbaşkanımız 31 Ekim 2013 tarihinde vermiştir" dedi.

"TARİHİ BİLİN ONDAN SONRA KONUŞUN"

Bunun üzerine Belediye Başkanı Çetin Akın, "Buralardan ekmek çıkmıyor artık çok komiksiniz yani. Geçmişi, bir tarihi bilin ondan sonra konuşun. Keşke emeklilerle ilgili bir şey söyleseniz, bu esnafın geçim sıkıntıyla ilgili bir şey söyleseniz, keşke bu memleket uyuşturucu batağına batmış, rüşvet batağına batmış, bunlarla ilgili bir şey söyleseniz burada. Keşke bir söz alıp da toplumun kanayan yaralarına bir parmak bassanız. Keşke dün yanlış dediklerinize bugün doğru dediklerinizi bir anlatsanız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Politika
Çağdaş Atan 89 gün önce gittiği takımdan kovuldu

89 gün önce gittiği takımdan kovuldu
Günler sonra ortaya çıktı! Zırhlı araç protestocuları böyle ezmiş

Zırhlı araç sokağa inen vatandaşları acımasızca böyle ezmiş
İbrahim Tatlıses'le neden barıştı? İşte 25 yıllık küslüğü bitiren Asena'nın ilk sözleri

25 yıllık küslüğü bitiren Asena günler sonra sessizliğini bozdu
İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail'i vururuz

Teyakkuza geçtiler: Saldırıya uğrarsak ilk hedefimiz o ülke olur
Kahramana adam, buzlu göle düşen çocuğu kurtardı

Kahramana adam, buzlu göle düşen çocuğu kurtardı
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi'nin son mesajı ortaya çıktı

Kan donduran suikast! Bir gün önce yolladığı sesli mesaj ortaya çıktı