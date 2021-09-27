"Cesurun bakışı korkağın kılıcından keskindir yeğen!" Tuncel Kurtiz'siz 8 yıl

İSTANBUL (Hürriyet) - Aynı zamanda aforizmalarıyla tanınan Tuncel Kurtiz'in sözleri sosyal medya platformlarında paylaşıyor. İşte, Tuncel Kurtiz'in ölümüyle ilgili bilgiler ve sözlerinden derlemeler...

Selanik doğumlu bir Türk bürokratı olan Hamdi Vala Kurtiz ile Boşnak Müfide Kurtiz'in oğlu olan Tuncel Kurtiz, 1 Şubat 1936'da İzmit'in Bahçecik nahiyesinde dünyaya geldi.

Babasının görevi gereği ilköğrenimini 8 farklı şehirde sürdüren Kurtiz, ardından İstanbul Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdi.

Usta isim, üniversitede hukuk, İngiliz filolojisi, felsefe, psikoloji ve sanat tarihi bölümlerinde eğitim gördü ancak hiçbirini tamamlamadan üniversiteden ayrıldı.

Kurtiz, Haldun Dormen Tiyatrosu'nda 1958 yılında başladığı oyunculuğu Orhan Günşiray'ın yönettiği 1964 yapımı "Şeytanın Uşakları" filmiyle sinemada devam ettirdi.

Sanatçı, Yılmaz Güney'in "Sürü", "Umut", "Duvar" Tunç Okan'ın "Otobüs" ve Erden Kıral'ın "Kanal" adlı filmlerinin de olduğu yüzden fazla sinema filminde rol aldı.

"Gül Hasan" (1979) ve "Bereketli Topraklar Üzerinde" (1980) filmlerinin senaryosunu da kaleme alan sanatçı, Gül Hasan filminin yönetmenliğini yaptı.

Tuncel Kurtiz, 12 Eylül 1980 darbesinin oluşturduğu ortamdan uzaklaşmak için Yılmaz Güney'in vefatının ardından yurt dışına yerleşti.

İsveç, ABD ve Almanya'da tiyatro ve sinema projelerinde yer alan sanatçı 1990'lı yıllarda Türkiye'ye dönerek 2003'te "Alacakaranlık", 2006'da "Hacı", 2007'de ise "Asi" adlı dizide rol aldı.

Usta sanatçı 2009'da izleyiciyle buluşan "Ezel" dizisinde canlandırdığı "Ramiz Dayı", "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde ise "Ebussuud Efendi" karakterleriyle hayran kitlesini arttırdı.

Birçok ödülün sahibi oldu

Kurtiz, 1981'de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Senaryo", 1986 Berlin Film Festivali'nde "Gümüş Ayı", 1994 Altın Portakal Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, 2002 Sadri Alışık Ödülleri'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", 2008 İtalya Taormina Film Festivali'nde "Sanat", Yeşilçam Ödülleri'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ve 15. Altın Koza Film Festivali'nde "Usta Oyuncu" ödüllerini kazandı.

Sanatçı, 2011'de ise 48. Altın Portakal Film Festivali'nde verilen "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nün sahibi oldu.

Tuncel Kurtiz, 27 Eylül 2013'te İstanbul Etiler'deki evinde düşerek başını çarpması sonucu 77 yaşında hayata veda etti.

Usta sanatçı, Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları eteklerinde bulunan Çamlıbel Köyü'nde toprağa verildi.

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