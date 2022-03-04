ÇEŞTOB Başkanı Demir: "Alaçatı Ot Festivali Ege festivali gibi olmaya başladı"

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, Alaçatı Ot Festivali nedeniyle çok sayıda tur şirketinin özel programlar hazırladığını belirterek, "Alaçatı Ot Festivali, neredeyse Ege festivali gibi olmaya başladı. Neredeyse Bodrum'dan Cunda'ya kadar olan bölgede tur programları hazırlanırken, bu bölgede turizme önemli katkı koyuyor" dedi.

Pandemi nedeniyle 2 yıldır gerçekleştirilemeyen Alaçatı Ot Festivali, bu yıl 24-27 Mart tarihleri arasında düzenlenecek. Bu yıl 11'incisi yapılacak festivalin ise hazırlıkları sürüyor.

"Alaçatı Ot Festivalinde yüzbinlerin Çeşme'ye akın edeceği beklentisindeyiz"

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir de, Türkiye'nin en önemli festivalleri arasında yerini alan Alaçatı Ot Festivali ile ilgili, "Alaçatı Ot Festivalinin bu yıl çok yoğun geçeceğini, yine 2019 yılındaki etkinliğe benzer bir etkinlik olacağını bekliyoruz. Geçmiş festivallerden edinilen tecrübelerle bu yıl katkılar konulacağını düşünüyoruz. Alaçatı Ot Festivalinde, yüzbinlerin Çeşme'ye akın edeceği beklentisindeyiz. Kışın bitiminde Çeşme turizminde önemli canlılık oluşturacağını düşünüyoruz. Sezonun da ot festivali ile birlikte başlayacağını umuyoruz" diye konuştu.

"Ege Bölgesinde turizme ciddi katkı koyuyor"

Alaçatı Ot Festivalinin etki alanının çok genişlediğini vurgulayan ÇEŞTOB Başkanı Demir, "Son bir aydır, neredeyse Mersin'den Edirne'ye, Erzurum'dan Marmaris'e kadar Alaçatı Ot Festivali için taleplerin oluştuğunu görüyoruz. Birçok tur şirketi, her bölgeden festival için turlar düzenliyor. Alaçatı Ot Festivali'nin Çeşme'deki otellere de ciddi yansıması var. Çok sayıda rezervasyon talebi geliyor. Alaçatı Ot Festivali'nin bir özelliği daha var. Festival sadece Çeşme'de doluluk oluşturmuor. Çeşme'nin dışında da ciddi etkisi var. Tur programlarına baktığımızda, Çeşme'de gezip, örneğin; Şirince'de, Kuşadası'nda, İzmir'de, Gümüldür'de, Seferihisar'da, Foça'da konaklama gibi programlar hazırlandığını görüyoruz. Yani Alaçatı Ot Festivali'nin etki alanı, bu kadar geniş oluyor. Alaçatı Ot Festivali neredeyse Ege festivali gibi olmaya başladı. Neredeyse Bodrum'dan Cunda'ya kadar olan bölgede tur programları hazırlanırken, bu bölgede turizme önemli katkı koyuyor" diye açıkladı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Yerel