Çeşme polisinden sıkı denetim

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü, İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden gelen takviye ekiplerin de yer aldığı 28 amir ve 250 personelden oluşan 24 ekiple cuma ve cumartesi günleri Çeşme'de sıkı denetim gerçekleştirdi.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü, İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden gelen takviye ekiplerin de yer aldığı 28 amir ve 250 personelden oluşan 24 ekiple cuma ve cumartesi günleri Çeşme'de sıkı denetim gerçekleştirdi.

Yoğun bir sezon geçiren ve yüz binlerce tatilciyi ağırlayan turizm cenneti Çeşme'de huzur ve güveni sağlamak için çalışan Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü, 27 Ağustos Cuma ve 28 Ağustos Cumartesi günleri Alaçatı Köyiçi, Alaçatı Port, Alaçatı Unıqe, Alaçatı Port köprü altı, Ilıca girişi, Atatürk Bulvarı ve Alaçatı Çamlık bölgesinde İzmir'den takviye gelen ekiplerle birlikte sıkı denetim gerçekleştirdi. İki günlük denetimlerde bin 150 araç durdurulup denetlenirken, 2 bin 300 kişinin de GBT sorgusu yapıldı. Yapılan denetim sırasında adli araması olan dört kişi hakkında yasal işlem yapılırken, yoklama kaçağı olan 27 kişiye de gerekli tebligat yapıldı. Trafik yönünden yapılan denetimlerde de 224 araca toplam 140 bin 259 lira cezai işlem uygulanırken, altı araç ise trafikten men edildi. Polis ekipleri 40 işletmeyi de denetlerken, vale, garson, güvenlik, komi gibi 649 işletme çalışanının sorgusunu gerçekleştirdi. Ekipler, kurallara uymayan beş işletme hakkında tutanak tanzim etti.

İlçe genelinde gerçekleştirilen iki günlük denetimde 1 adet 7.65 çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait beş mermi, 79 Lyrica uyuşturucu sentetik hap, 37,59 gr esrar, 6,28 gram kokain, 30,18 gram MDMA uyuşturucu madde ve iki fişek ile sarılı ve içime hazır esrar maddesi ele geçirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı