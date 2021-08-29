Çeşme polisinden sıkı denetim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çeşme polisinden sıkı denetim

Çeşme polisinden sıkı denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü, İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden gelen takviye ekiplerin de yer aldığı 28 amir ve 250 personelden oluşan 24 ekiple cuma ve cumartesi günleri Çeşme'de sıkı denetim gerçekleştirdi.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü, İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden gelen takviye ekiplerin de yer aldığı 28 amir ve 250 personelden oluşan 24 ekiple cuma ve cumartesi günleri Çeşme'de sıkı denetim gerçekleştirdi.

Yoğun bir sezon geçiren ve yüz binlerce tatilciyi ağırlayan turizm cenneti Çeşme'de huzur ve güveni sağlamak için çalışan Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü, 27 Ağustos Cuma ve 28 Ağustos Cumartesi günleri Alaçatı Köyiçi, Alaçatı Port, Alaçatı Unıqe, Alaçatı Port köprü altı, Ilıca girişi, Atatürk Bulvarı ve Alaçatı Çamlık bölgesinde İzmir'den takviye gelen ekiplerle birlikte sıkı denetim gerçekleştirdi. İki günlük denetimlerde bin 150 araç durdurulup denetlenirken, 2 bin 300 kişinin de GBT sorgusu yapıldı. Yapılan denetim sırasında adli araması olan dört kişi hakkında yasal işlem yapılırken, yoklama kaçağı olan 27 kişiye de gerekli tebligat yapıldı. Trafik yönünden yapılan denetimlerde de 224 araca toplam 140 bin 259 lira cezai işlem uygulanırken, altı araç ise trafikten men edildi. Polis ekipleri 40 işletmeyi de denetlerken, vale, garson, güvenlik, komi gibi 649 işletme çalışanının sorgusunu gerçekleştirdi. Ekipler, kurallara uymayan beş işletme hakkında tutanak tanzim etti.

İlçe genelinde gerçekleştirilen iki günlük denetimde 1 adet 7.65 çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait beş mermi, 79 Lyrica uyuşturucu sentetik hap, 37,59 gr esrar, 6,28 gram kokain, 30,18 gram MDMA uyuşturucu madde ve iki fişek ile sarılı ve içime hazır esrar maddesi ele geçirildi. - İZMİR

Çeşme polisinden sıkı denetim
Çeşme polisinden sıkı denetim
Çeşme polisinden sıkı denetim
Çeşme polisinden sıkı denetim
Çeşme polisinden sıkı denetim
Çeşme polisinden sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yolcu otobüsü alev alev yandı! O anlar kameralara yansıdı
Yolcu otobüsü alev alev yandı! O anlar kameralara yansıdı
Kamyonun arkadan çarptığı otomobilde ölenlerle ilgili yürek burkan detay: Kızlarının üniversite kaydı için yola çıkmışlar
Kamyonun arkadan çarptığı otomobilde ölenlerle ilgili yürek burkan detay: Kızlarının üniversite kaydı için yola çıkmışlar
Son dakika haberleri | Foça'da orman yangını
Son dakika haberleri | Foça'da orman yangını
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Mustafa Şentop Fahrettin Altun Sultan Alparslan
Magazin Alişan Ezgi Mola Müge Anlı Sibel Can
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Burak Elmas Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Çeşme polisinden sıkı denetim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 15:46:05. #1.14#

title