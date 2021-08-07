Çeşme Kaymakamı Çakıcı, 28 yıl önceki ev arkadaşı ile hasret giderdi

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, 28 yıl önce İngiltere'de 2 yıl süre ile ev arkadaşlığı yaptığı yakın arkadaşı İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanı Gazi Levent Kurtoğlu ile Çeşme'deki toplantıda hasret giderme fırsatı buldu.

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, 28 yıl önce İngiltere'de 2 yıl süre ile ev arkadaşlığı yaptığı yakın arkadaşı İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanı Gazi Levent Kurtoğlu ile Çeşme'deki toplantıda hasret giderme fırsatı buldu.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi" projesinin 3. aşaması kapsamında, "İnsan Odaklı Güvenlik ve Sivil/Demokratik Gözetim Eğitimi" toplantısı 6-7 Ağustos tarihlerinde Çeşme'de gerçekleştirildi.

Toplantıya; İçişleri Bakanlığı temsilcisi olarak Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı'nın okul arkadaşı, mesleğe birlikte başladıkları ve 28 yıl önce İngiltere'de 2 yıl ev arkadaşlığı yaptığı, İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanı Gazi Levent Kurtoğlu da katıldı. Kaymakam Çakıcı, yakın arkadaşının Çeşme'ye gelerek toplantıya katılması üzerine kendisiyle hasret giderme fırsatı buldu.

"İyi bir ev arkadaşı değildi, bulaşıkların hepsi bana kalıyordu"

Gazi Levent Kurtoğlu ile eğitim için gittikleri İngiltere'de 2 yıl ev arkadaşlığı yaptığını belirten Kaymakam Çakıcı, "1991 yılında sınava girdik ve Levent ile beraber 1992 yılında mesleğe başladık. Ardından İçişleri Bakanlığı bizi yurt dışında eğitime gönderdi. 1993-1994 yıllarında, İngiltere'de, Brayton'da, Levent ile ev arkadaşlığı yapmıştık. Tabi, iyi bir ev arkadaşı değildi. Bulaşıkların hepsi bana kalıyordu. Anlaşmamız, nöbetleşe bulaşık yıkamaktı; fakat Levent hep kaytarıyordu. Bunun üzerine, '3 günde beri nöbet değişelim' dedim. Ama yine kaytardı. 15-20 gün sonra ben de bulaşık yıkamayı bıraktım. Mutfağı kapattık. Mutfaksız yaşamaya başladık. Sonra bir arkadaşım eşiyle birlikte misafirliğe gelmişti. Sağolsun, mutfağımızı temizledi" diyerek eski günleri gülümseyerek anlattı.

"Hasret giderme fırsatı bulduk"

Meslek gereği hep ayrı bölgelerde çalışsalar da arkadaşlıklarının hep sürdüğünü ifade eden Kaymakam Çakıcı, "Bizim mesleğimiz taşra mesleği olduğundan her birimiz bir tarafa savrulduk. Levent, Kırıkkale Delice'ye, ben de Kütahya Şaphane'ye gittim. Hep farklı yörelerde çalıştık; ama Levent en yakın arkadaşlarımdan biri olduğu için fırsat buldukça görüşmeye devam ettik. Bugün de Levent İçişleri Bakanlığı temsilcisi olarak, 'İnsan Odaklı Güvenlik ve Sivil/Demokratik Gözetim Eğitimi' toplantısı için Çeşme'ye geldi. Hasret giderme fırsatı bulduk" diye belirtti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı