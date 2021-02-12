Çeşme'deki hortum faciasında yaralanan 16 kişi taburcu edildi

Dün İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan hortum hayatı olumsuz şekilde etkilerken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Pakdemirli, 18 yaralıdan 16'sının taburcu edildiğini belirtirken, "22 araç hasar gördü, 4 teknenin battığını bir teknenin de hasar gördüğünü görüyoruz" dedi.

İzmir'de art arda yaşana doğal afetlere dün bir yenisi daha eklendi. Dün gece Alaçatı'da etkili olan hortum yaşamı olumsuz şekilde etkilerken bölgede büyük çaplı bir hasar meydana geldi.

"1'İ AĞIR OLMAK ÜZERE 16 HEMŞEHRİMİZ YARALANDI"

Bazı evlerin çatıları uçarken, onlarca araç etrafa savruldu. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran yaptığı ilk açıklamada, "Alaçatı'da meydana gelen fırtına ve hortum felaketinde biri ağır olmak üzere 16 hemşehrimiz yaralandı. Alaçatı Port bölgesinde maddi hasar meydana geldi. Geçmiş olsun Alaçatı'm. Tüp ekiplerimizle olay yerindeyiz, hep birlikte en kısa sürede yaralarımızı saracağız" dedi.

BAKAN PAKDEMİRLİ AÇIKLAMADA BULUNDU

Alaçatı'da yaşanan felaketin boyutu gün ağırınca daha net ortaya çıkarken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli hortum felaketiyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

"ARAÇLARI DEVİREN BÜYÜK BİR HASAR SÖZ KONUSU"

Pakdemirli yaptığı açıklamada, "10 Şubat'ta iki gün geçerli olmak üzere hortumla ilgili gerekli uyarılar yapılmıştır. Rüzgar ortalaması dün itibariyle 80 km'nin üzerinde. Hortum hadisesi 70 yılda bir görünen diyebiliriz ama 2 defa. Biri 2010'da... Bu kadar güçlü değil. Evlerin içine giren, insanları alıp savuran, eşyaları metrelerce uzağa götüren, araçları deviren büyük bir hasar söz konusu" dedi.

"16 HASTA TABURCU EDİLDİ"

Açıklamalarına devam eden Pakdemirli, "16 hasta taburcu edildi, 2 hastanın da tedavileri devam ediyor. 22 araç hasar gördü, 4 teknenin battığını bir teknenin de hasar gördüğünü görüyoruz. 700 dönüm sera alanının etkilendiğini gördük. Ağırlıklı olarak seraların naylonlarıyla sınırlı kalmış. Maalesef 6 kişi sigortalı. Malı da kaybetmemek için mutlaka sigortayı yaptırmamız lazım. Urla'daki çiftçilere TARSİM sigortası hediye ediyor olacağız" ifadelerine yer verdi.