Çeşitli illerden 50 muhtar "Türkiye Muhtarları El Ele Projesi" kapsamında Çukurca'da buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çeşitli illerden 50 muhtar "Türkiye Muhtarları El Ele Projesi" kapsamında Çukurca'da buluştu

Çeşitli illerden 50 muhtar 'Türkiye Muhtarları El Ele Projesi' kapsamında Çukurca'da buluştu
Anadolu Ajansı / Mehmet Dayan - Haberler | Güncel

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonunca "Hepimiz birlikteyiz, Türkiye için görevdeyiz" sloganıyla başlatılan "Türkiye Muhtarları El Ele Projesi" kapsamında çeşitli ilerden 50 muhtar, Hakkari'nin Çukurca ilçesine geldi.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonunca "Hepimiz birlikteyiz, Türkiye için görevdeyiz" sloganıyla başlatılan "Türkiye Muhtarları El Ele Projesi" kapsamında çeşitli ilerden 50 muhtar, Hakkari'nin Çukurca ilçesine geldi.

Kaymakam Hasan Kurt, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Acar ve İçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Erkan Sağındık tarafından karşılanan muhtarlar, ilçe merkezini ve tarihi kale evlerini gezdi.

Görevlilerden tarihi yapılarla ilgili bilgi alan muhtarlar, daha sonra Kiyeriz Üs Bölgesi'ne geçerek askerlerle bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Daire Başkanı Suna Üstüner, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyle doğu ve batı illerindeki muhtarların bir araya getirilerek kaynaşmalarının sağlanmasının amaçlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara her zaman değer verdiğini belirten Üstüner, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun destekleriyle bu projeyi başlattık. Tüm illerimizde kardeşlik iklimini daha aktif hale getirmeyi amaçlıyoruz. İnsanlar bizi güzel, sıcak yürekleriyle karşıladı. Dağların eteklerinde ekilen, biçilen alanları gördük. Vatandaşlar bizi evlerine davet ediyor, misafir etmek istiyor. Çok mutluyuz, iyi ki bu projeye destek veriyoruz. Hakkari'de hayat var. Buraları herkesin görmesi gerektiğini düşünüyorum."

Konfederasyon Başkanı Bekir Aktürk ise devletin her zaman halkın yanında olduğunu dile getirdi.

Memleketin her köşesinin değerli olduğunu vurgulayan Aktürk, "Doğunun kalesi Çukurca'yı görmeye geldik. Devletimiz çok güçlü. Her tepede devletimiz var. Halkın yüzü gülüyor. Bu mutluluk Türkiye'ye yansıyacaktır. Doğu Anadolu turizm, huzur ve sevinçle anılacak. Arap'ı, Çerkez'i, Türk'ü, Kürt'ü hep birlikte tek vücuduz. Devletimiz, milletimiz, bayrağımız birdir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Dayan

Düğün yemeğini yiyen 43 kişi hastanelik oldu
Düğün yemeğini yiyen 43 kişi hastanelik oldu

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Burak Özçivit Mohammed Al Saloussi
Spor Erol Bulut Alper Yılmaz Emre Belözoğlu Mario Balotelli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çeşitli illerden 50 muhtar "Türkiye Muhtarları El Ele Projesi" kapsamında Çukurca'da buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 10:45:44. #1.16#

title