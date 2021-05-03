Cerrahpaşa nerede? Hangi il ve ilçeye bağlı? Cerrahpaşa neresi, haritadaki yeri? Cerrahpaşa hastanesi nerede bulunur?
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Cerrahpaşa nerede? Hangi il ve ilçeye bağlı? Cerrahpaşa neresi, haritadaki yeri? Cerrahpaşa hastanesi nerede bulunur?

Cerrahpaşa nerede? Hangi il ve ilçeye bağlı? Cerrahpaşa neresi, haritadaki yeri? Cerrahpaşa hastanesi nerede bulunur?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Cerrahpaşa nerede, haritada nerede bulunur? Cerrahpaşa hangi ile bağlıdır? Cerrahpaşa Türkiye'de nerede bulunur? Cerrahpaşa hangi şehre ve ilçeye bağlıdır? Cerrahpaşa hastanesi nerede bulunuyor? Detaylar haberimizde.

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CERRAHPAŞA NEREDE?

İstanbul Fatih ilçesinin semtlerinden biridir. Adını Cerrah Mehmet Paşa 'dan almaktadır. Semtin Türkiye çapında bilinirliğini en çok arttıran unsur Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 'dir. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Fatih'teki mahalle sayısının 69'dan 24'e indirilmesini onaylayınca, Hobyar, Davutpaşa ve Kasap İlyas mahallelerinin birleştirilmesiyle de Cerrahpaşa Mahallesi kuruldu.

CERRAHPAŞA HANGİ İL VE İLÇEYE BAĞLIDIR?

Cerrahpaşa, İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı bir semttir.

Cerrahpaşa haritadaki yeri:

Cerrahpaşa nerede? Hangi il ve ilçeye bağlı? Cerrahpaşa neresi, haritadaki yeri? Cerrahpaşa hastanesi nerede bulunur?
İstanbul-Fatih-Cerrahpaşa

CERRAHPAŞA HASTANESİ NEREDE?

Cerrahpaşa Hastanesi de aynı semtte bulunmaktadır. Fatih ilçesinde yer alıyor.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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