Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı
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Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi kaymakamı Atilla Selami Abban hakkında, koronavirüs denetimi yaptığı esnada vatandaşla girdiği "İndir şu arka ayağını" diyaloguyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban'ın koronavirüs kurallarını ihlal eden bir işletmede işlem yaparken vatandaşla girdiği diyalog üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu. Çerkezköy Kaymakamı Abban'ın denetim sırasında girdiği bir lokalde, masada oturanlara yönelik tavrı tepki çekmişti.

"TASVİP ETMEDİĞİMİZ DİYALOG"

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, sosyal medyadan yaptığı açıklamada söz konusu kaymakamla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

İçişleri Bakanlığı olarak kamu düzeninin tesisi amacıyla yürüttüğümüz birçok önemli görevin yanı sıra salgın hastalıkla mücadele sürecinde salgının yayılımını önlemek için başta denetim faaliyetleri olmak üzere sahada etkin bir şekilde görev icra edilmektedir. Koronavirüs salgınına dair denetim faaliyetleri vali ve kaymakamların koordinesinde ve bizzat iştiraki ile başarıyla sürdürülmekle birlikte zaman zaman sürecin getirdiği olumsuz davranışlara da üzülerek şahit olunmaktadır. Bu kapsamda, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere aykırı davrandığı açıkça belirli olan bir işyerine görevinin gereği olarak müdahale ederken tasvip etmediğimiz bir diyaloğa giren Kaymakamımız hakkında ilgili birimlerimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır.

"İNDİR ŞU ARKA AYAKLARINI"

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, ilçede koronavirüs denetimi yaparken, dışarıdan gördüğü işletmenin içerisine gererek Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle işlem yapılmasını istemiş, bu esnada masada oturan vatandaşla girdiği diyalogda "İndir şu arka ayağını" ifadesini kullanmıştı. Kaymakam Abban daha sonra görevlilere işyerinin kapatılması talimatını vermişti.

Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı
Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı

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