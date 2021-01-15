Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, yatırımları anlattı

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, göreve geldiği 2014 yılından bugüne kadar ilçeye yapılan yatırımları anlattı.

Sopacı, Belediye Sosyal Tesisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2014 yılından bugüne kadar durmadan, yorulmadan Çerkeş için çalıştıklarını söyledi.

Göreve geldiğinde çok sayıda borcu olan bir belediye teslim aldıklarını, zamanla bu borçlardan kurtulduklarını belirten Sopacı, "Yaptığımız anket çalışmaları ve profesyonel ekip tarafından hazırlanan vizyon planı çalışmamız ile yönümüzü belirledik. Tasarruf tedbirleri ile geçmişteki borçlarımızdan kurtularak, fiyat araştırmaları ve pazarlıklarla yapılan malzeme alımlarının faturalarını düzenli şekilde ödüyoruz. Bugün itibarlı, borçlarını ödeyen, ekonomik olarak güçlü ve mali yapısı sağlam bir belediye haline geldik." dedi.

Çerkeş ilçesinin altyapı sorunlarını çözdüklerini, doğal gaz çalışmasının da yüzde 90'ının tamamlandığını dile getiren Sopacı, şöyle konuştu:

"Çerkeş Organize Sanayi Bölgesini (OSB) yapmış olduğumuz yerinde ve doğru çalışmalar ile yatırımın cazibe merkezi haline getirdik. İlçe çöplüğü olarak kullanılan çöp dağlarını temizleyerek OSB 2 ve 3. etabın önünü açtık. Çerkeş OSB'de 11 fabrikada 1200 vatandaşımız çalışıyor. 4 fabrikanın temeli atıldı. 4 fabrikaya da yer tahsisi yapıldı. Belediyemiz öz kaynakları ile kamulaştırdığımız Tarihi Işıklar Konağı restore çalışması 2 milyon 780 bin lira ihale bedeli ile başlamıştır. 2021 yılında butik otel, restoran ve misafirhane olarak hizmete açılacaktır. Gelecek nesillerimize refah seviyesi yüksek, modern, halkımızın huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşayabileceği bir Çerkeş bırakabilmek için çalışmalarımıza ara vermeden, hız kesmeden sokağı dinleyerek, planlı ve projeli olarak, şahıs menfaatlerini gözeterek değil, ilçemiz çıkarlarını göz önünde bulundurarak devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın